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У свеце

Шпионивший на Беларусь литовец отсудил у государства 2,8 тысячи евро за плохие условия в тюрьме

Осужденный за шпионаж в пользу Беларуси бывший сотрудник литовской авиадиспетчерской компании Oro navigacija Ромуальд Липский отсудил у государства 2,8 тысячи евро за ненадлежащие условия содержания в Лукишской тюрьме Вильнюса.
19:15 9 студзеня 2018
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Памер шрыфта

В этой тюрьме он находился с января 2014-го по июнь 2016-года — с момента ареста на время досудебного расследования и до вступления приговора в силу, после чего был переведен в исправительную колонию.

В исковом заявлении Липский жаловался на то, что в Лукишской тюрьме не соблюдались минимальные нормы содержания заключенных — в одной камере находились 3-4 человека, не соответствовал требованиям температурный режим и так далее. Липский требовал компенсацию в размере 70 тысяч евро.

Вынесенное в пользу Липского решение Вильнюсского окружного административного суда не является окончательным и может быть обжаловано, сообщают Naviny.by со ссылкой на Delfi.

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