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Эканоміка

Почти 2 тыс га радиационно опасных земель в Гомельской области частично или полностью разрешены к хозяйственному использованию

Постановлением Совета министров № 8 от 8 января 2018 года земельные участки в Буда-Кошелевском и Кормянском районах Гомельской области общей площадью 1.534,01 га отнесены к радиационно опасным землям ограниченного хозяйственного использования, сообщает пресс-служба правительства.
19:39 9 студзеня 2018
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Фото с сайта bezrao.ru

Этим же постановлением из радиационно опасных земель исключены земельные участки в Речицком районе Гомельской области общей площадью 41,23 га и переведены в хозяйственное использование филиала «Советская Белоруссия» ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов».

Буда-Кошелевскому, Кормянскому и Речицкому райисполкомам поручено в месячный срок установить границы указанных земельных участков, осуществить их передачу для дальнейшего использования, обеспечить внесение изменений в земельно-кадастровую документацию и довести эти изменения до заинтересованных.

Постановление принято в соответствии с законом от 26 мая 2012 года «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС», пояснили в пресс-службе.

Документ вступит в силу после официального опубликования.

Крынiца: БелаПАН
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