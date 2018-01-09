Почти 2 тыс га радиационно опасных земель в Гомельской области частично или полностью разрешены к хозяйственному использованию

Этим же постановлением из радиационно опасных земель исключены земельные участки в Речицком районе Гомельской области общей площадью 41,23 га и переведены в хозяйственное использование филиала «Советская Белоруссия» ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов».

Буда-Кошелевскому, Кормянскому и Речицкому райисполкомам поручено в месячный срок установить границы указанных земельных участков, осуществить их передачу для дальнейшего использования, обеспечить внесение изменений в земельно-кадастровую документацию и довести эти изменения до заинтересованных.

Постановление принято в соответствии с законом от 26 мая 2012 года «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС», пояснили в пресс-службе.

Документ вступит в силу после официального опубликования.