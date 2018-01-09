Анлайн-дадатак да газеты "Народная Воля"

Архіў
газеты
08:59 10 студзеня 2018, серада
EUR 2.4015USD 2.0104RUR(100) 3.5232
Мiнск
weather
-3

Анлайн-дадатак да газеты
"Народная Воля"

Архіў
газеты
У свеце

На швейцарском курорте заблокированы более десяти тысяч туристов

Люди попали в снежную ловушку на лыжном курорте.
21:02 9 студзеня 2018
32
Памер шрыфта
Сугробы в Альпах. Фото с сайта zagrannik.org

Более 10 тысяч туристов оказались заблокированы на швейцарском горнолыжном курорте Церматт из-за сильного снегопада. Как сообщает местное издание 20min, с 8 января несколько долин в кантоне Вале полностью отрезаны от мира из-за снегопада.

На курорте Церматт сейчас отдыхают около 13 тыс. человек. В настоящий момент приехать на курорт и уехать с него невозможно – снег завалил автодороги и железную дорогу, ведущую к пересадочной станции Тэш.

«Сейчас на курорте полностью закрыты все подъемники. Прогулки по пешеходным тропам в горах также запрещены. Но никакой паники у туристов нет, все это даже романтично», — утверждает представитель курорта.

Утром 9 января большая часть курорта погрузилась в темноту из-за отключения электричества, завтрак для туристов сотрудникам гостиниц пришлось готовить при свечах. Администрация предупреждает, что возможны новые отключения электричества.

Крынiца: Корреспондент.net
Тэмы:,
Каб мець магчымасць прачытаць цікавыя і актуальныя артыкулы, купляйце PDF-версію газеты!
Хуткая аплата праз смс-сервіс
Купiць PDF-версiюДаведацца больш

Чытайце таксама
Свецкая хроніка
12 снежня 2017
чытаць далей

«Лидер проявляется в трудных ситуациях»
Два дня назад в Великобритании из-за снегопадов отменили рейсы самолетов. Среди тех, кто находился в лондонском аэропорту Хитроу, оказалась и белоруска, директор международного образовательного клуба
У свеце
19:15
чытаць далей

Шпионивший на Беларусь литовец отсудил у государства 2,8 тысячи евро за плохие условия в тюрьме
Осужденный за шпионаж в пользу Беларуси бывший сотрудник литовской авиадиспетчерской компании Oro navigacija Ромуальд Липский отсудил у государства 2,8 тысячи евро за ненадлежащие условия содержания в
У свеце
15:56
чытаць далей

В Польше отправлены в отставку главы Минобороны и МИД
Новый польский премьер меняет состав министров в преддверии переговоров с Брюсселем. ЕС анонсировал проведение штрафной процедуры против Польши.