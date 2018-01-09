На швейцарском курорте заблокированы более десяти тысяч туристов

Более 10 тысяч туристов оказались заблокированы на швейцарском горнолыжном курорте Церматт из-за сильного снегопада. Как сообщает местное издание 20min, с 8 января несколько долин в кантоне Вале полностью отрезаны от мира из-за снегопада.

На курорте Церматт сейчас отдыхают около 13 тыс. человек. В настоящий момент приехать на курорт и уехать с него невозможно – снег завалил автодороги и железную дорогу, ведущую к пересадочной станции Тэш.

«Сейчас на курорте полностью закрыты все подъемники. Прогулки по пешеходным тропам в горах также запрещены. Но никакой паники у туристов нет, все это даже романтично», — утверждает представитель курорта.

Утром 9 января большая часть курорта погрузилась в темноту из-за отключения электричества, завтрак для туристов сотрудникам гостиниц пришлось готовить при свечах. Администрация предупреждает, что возможны новые отключения электричества.