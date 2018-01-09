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Палітыка

«На регистрацию кандидатом подаваться даже не буду»: Алесь Логвинец сходит с предвыборной гонки

8 января на мосту над МКАД в Минске шесть часов проходил пикет в поддержку политика и общественного активиста, одного из лидеров исследовательско-просветительского общественного объединения «Дзея» Алеся Логвинца, который выдвигался в депутаты местных Советов.
8:02 9 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото: Белсат

Предвыборный пикет под бело-красно-белыми флагами и с фотозоной, посвященной столетию БНР, проходил под пристальным вниманием милиции. Как рассказал Алесь Логвинец «Белорусскому партизану«, избирательную кампанию он использовал для просвещения — каждый желающий мог сфотографироваться на фоне Погони и национальных флагов. Сам же политик не будет подавать документы на регистрацию кандидатом в депутаты местных Советов.

«Конечно, можно было бы воспользоваться и регистрацией, но посоветовавшись командой, мы решили, что это того не стоит. На эти выходные планируем поехать в очередной «Дзея»-десант, будем разговаривать с людьми о местных проблемах и искать пути их решения без привязки к местным выборам. Это можно делать и вне избирательных кампаний. А время избирательных кампаний, когда появляется такая либеральная стадия, можно использовать, чтобы доносить какое-то послание широкому кругу общества. Мы воспользовались этой возможностью асимметрично, а не действовали по правилам игры власти, в тех рамках, куда она нас загоняет», — отметил Алесь Логвинец.

Напомним, выборы в местные Советы депутатов пройдут в Беларуси 18 февраля.

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