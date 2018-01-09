Как будут изменяться условия кредитования в 2018 году

Как отмечается в аналитическом обозрении Нацбанка, для проведения анализа было проведено анкетирование, в котором приняли участие 24 банка Беларуси.

Представители белорусских банков указали, что одновременно со смягчением условий кредитования, выразившегося в уменьшении процентной ставки, произошло и, судя по всему дальше будет происходить, ужесточение по другим критериям. Причем, ужесточение условий кредитования коснется в первую очередь бизнеса.

Кредитование бизнеса

В наибольшей степени ужесточение условий кредитования коснулись представителей малого и среднего бизнеса.

Для них были значительно ужесточены требования к финансовому положению кредитополучателя. Учитывая, что финансовых проблем у МСП в Беларуси меньше не стало, можно предположить, что в 2018 году данные условия выдачи кредитов будут еще больше ужесточены.

Представители банков отметили, что несмотря на беспрецедентное снижение ставки рефинансирования и, как следствие снижение ставок по кредитам, которые стали более доступными, практически не изменился спектр категорий кредитополучателей. Также почти не изменились предъявляемые к бизнесу требования по обеспечению исполнения обязательств. Вряд ли тут стоит ожидать каких-то изменений и в 2018 году.

В отличие от МСП, спектр кредитования крупного бизнеса немного расширился и, похоже, будет расширяться в 2018 году. При этом к ним банки стали еще более требовательны по условиям кредитования как в отношении требований к финансовому положению кредитополучателя, так и обеспечению исполнения обязательств по кредиту. Скорее всего, эта тенденция сохранится и в 2018 году.

Потребительское кредитование

Несколько иначе в 2017 году банки вели себя в отношении потребительского кредитования. Одновременно со снижением процентных ставок банки значительно смягчали и требования к финансовому положению кредитополучателя. Неизменным остались лишь требования к обеспечению исполнения обязательств по кредиту. При этом в сфере потребительского кредитования банки расширили и спектр направлений.

В аналитическом обозрении особо отмечается, что в 2017 году, при предоставлении кредитов на финансирование недвижимости, банки смягчили требования и к финансовому положению кредитополучателя, и к обеспечению исполнения обязательств по кредитам. При этом был расширен спектр направлений кредитования. Учитывая, что 2018 год должен стать стартовым для развития лизинга жилой недвижимости в Беларуси, следует ожидать дальнейшего смягчения условий кредитования по этому направлению.

Из долларов в рубли

Еще одной важной тенденцией ушедшего 2017 года, которая непременно получит продолжение и в 2018 году, является дедолларизация бизнес-кредитования. Тут нужно отдать должное мерам, принимаемым правительством и Национальным банком.

Согласно аналитическому обозрению, в 2017 году банки смягчили условия рефинансирования ранее предоставленных кредитов в иностранной валюте кредитами в белорусских рублях.

При этом участники обследования отмечают рост спроса на изменение валюты обязательств по ранее предоставленным кредитам в иностранной валюте обязательствами в белорусских рублях у представителей бизнеса, в большей степени у представителей малого и среднего бизнеса. Банки прогнозируют, что спрос на изменение валюты кредитования, где предпочтение будет отдаваться белорусским рублям, будет и дальше увеличиваться, причем, существенно. Эта тенденция характерна как для краткосрочного, так и для долгосрочного кредитования.

В 2017 году почти не изменились предпочтения бизнеса по кредитам на финансирование недвижимости, но в 2018 году и эта крепость может начать сдавать свои позиции. Правда, не так быстро, как все остальные.

Крупный бизнес в 2017 году оставался более консервативен относительно валюты кредитования, но уже в конце года начал менять свои предпочтения. Именно поэтому банки прогнозируют существенное увеличение спроса на изменение валюты обязательств у представителей крупного бизнеса в 2018 году. Это особенно очевидно с учетом того, что Нацбанк и правительство намерены и далее уверенно проводить политику дедолларизации экономики, увеличивая спрос на белорусские рубли и уменьшая на валюту.