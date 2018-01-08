«Золотой глобус 2018»: названы победители

6 студзеня 2018 чытаць далей

Адриано Челентано — 80!

6 января 1938 года в малообеспеченной семье Челентано, в поисках работы переехавшей из Апулии в Милан и поселившейся в одном из его рабочих кварталов, родился пятый по счету ребенок.