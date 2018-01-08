В Беларуси пересмотрят систему оплаты труда в бюджетной сфере

Министр заявила, что зарплата в этом году в бюджетной сфере будет зависеть от работы экономики, от того, как сработает реальный сектор. В планах — рост тарифной ставки первого разряда. Планируется поднять ее дважды.

— В каком размере и с каким шагом — зависит от того, как сработает экономика, — сообщила Ирина Костевич.

В этом году в Беларуси планируется усовершенствовать систему оплаты труда в бюджетной сфере. В нынешнем виде она существует несколько десятков лет. Стоит задача пересмотреть ее за 2018 год.

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— Планируем перейти от тарифной ставки первого разряда к базовой ставке. При этом базовая ставка будет равняться бюджету прожиточного минимума, — сказала Костевич.

По словам министра, это позволит упростить систему оплаты труда.

— Мы максимально уходим от централизованной системы, переходим к смешанной. У руководителя будет больше возможностей в плане стимулирования оплатой труда, — пояснила министр.