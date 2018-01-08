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Грамадства

Слонимское женское духовное училище ликвидируют

Об этом сообщил ректор Минской духовной семинарии архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий 3 января во время заседания Ученого совета.
15:19 8 студзеня 2018
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Как пишет church.by, соответствующие решения были приняты на заседании Синода БПЦ 29 сентября 2017 года.

В частности, Слонимское женское духовное училище будет присоединено к Минской духовной семинарии и прекратит свою деятельность как юридическое лицо.

Регентское и иконописное отделения Слонимского духовного училища будут включены в состав Минской духовной семинарии путем их преобразования в одноименные отделения семинарии.

После упразднения катехизаторского отделения училища его учащиеся продолжат обучение на Богословско-педагогическом отделении Минской духовной семинарии.

Крынiца: gs.by
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