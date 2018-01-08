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Палітыка

Сегодня завершается выдвижение кандидатов в депутаты в местные Советы

Последняя возможность для тех, кто хочет стать депутатом местных Советов. В стране завершается выдвижение кандидатов.  
12:26 8 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото: google.by

Документы от самих претендентов или их представителей территориальные и окружные избирательные комиссии будут принимать до конца рабочего дня. Завтра стартует регистрация кандидатов. Она продлится по 18 января. Затем начнётся не менее ответственный этап – предвыборная агитация.

Кстати, места для работы с электоратом уже определены в Минске. Проводить пикеты нельзя будет в метро, на объектах железнодорожного транспорта, на проезжей части, на мостах, путепроводах, на главных площадях. Это же касается территорий в непосредственной близости от зданий органов власти, судов, воинских частей и детских садов. Время для проведения агитации – с восьми утра до десяти вечера. Сами выборы, напомним, пройдут 18 февраля.

 

 

Крынiца: ОНТ
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