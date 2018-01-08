Сегодня завершается выдвижение кандидатов в депутаты в местные Советы

Документы от самих претендентов или их представителей территориальные и окружные избирательные комиссии будут принимать до конца рабочего дня. Завтра стартует регистрация кандидатов. Она продлится по 18 января. Затем начнётся не менее ответственный этап – предвыборная агитация.

Кстати, места для работы с электоратом уже определены в Минске. Проводить пикеты нельзя будет в метро, на объектах железнодорожного транспорта, на проезжей части, на мостах, путепроводах, на главных площадях. Это же касается территорий в непосредственной близости от зданий органов власти, судов, воинских частей и детских садов. Время для проведения агитации – с восьми утра до десяти вечера. Сами выборы, напомним, пройдут 18 февраля.