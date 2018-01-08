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Грамадства

Мороз и солнце, но почти без снега. Прогноз погоды в стране на неделю

На этой неделе погоду в Беларуси будет определять антициклон, температурный фон понизится и наконец-то выглянет солнце.
12:55 8 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото: ТУТ.ВУ

Будет в основном без осадков, так что на восстановление снежного покрова рассчитывать не приходится, сообщили TUT.BY в Белгидромете.

Во вторник, 9 января, погодные условия будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, ожидается преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку республики, где скажется влияние малоактивного фронтального раздела, пройдет небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром местами ожидается туман. По северо-востоку на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Температура воздуха по республике к утру понизится до -3…9°С, максимальная температура днем составит -3…+2°С.

В среду, 10 января, существенных изменений в погоде не ожидается, будет преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по северо-востоку республики возможен небольшой кратковременный снег. Температура воздуха минимальная ночью составит -2…8°С, максимальная температура днем -2…+3°С.

В четверг, 11 января, в антициклоне будет преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью составит от -2°С по юго-западу до -9°С по востоку страны, максимальная температура днем -3…+2°С.

В пятницу, 12 января, преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью -3…9°С, максимальная днем 0…-5°С.

Крынiца: TUT.BY
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