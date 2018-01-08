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У свеце

Израильские археологи обнаружили доисторический «райский уголок»

Израильские археологи обнаружили неподалеку от Тель-Авива стоянку доисторических людей, которую они называют райским местом для охотников-собирателей, живших там примерно полмиллиона лет назад.
11:59 8 студзеня 2018
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Памер шрыфта

На месте раскопок между оживленной магистралью и населенном израильскими арабами городком Джальджулией обнаружены сотни кремневых топоров и других предметов быта.

По словам экспертов, в то время в этом месте протекала небольшая речка, здесь была пышная растительность и водилось множество животных, что создавало идеальные условия для жизни доисторических людей.

Место раскопок, рядом с автострадой, было отдано под застройку. Фото: Tel Aviv University

Ран Баракаи, глава кафедры археологии Тель-Авивского университета, отмечает, что стоянка удивительно хорошо сохранилась.

«Для людей в те времена это было своего рода раем, и они сюда постоянно возвращались», — говорит он.

«Речка приносила сюда кремниевые камни с соседних холмов, так что они могли делать ножи и топоры прямо тут, на месте. Река также привлекала диких животных, и на них мы можно было тут же охотиться, а затем их поедать. Здесь было все, что нужно доисторическому человеку», — говорит он.

Стоянка была обнаружена на глубине примерно в пять метров под современной поверхностью, и, судя по обнаруженным предметам, ей пользовались предки современного человека — Homo erectus.

Управление древностей Израиля, чьи специалисты также принимали участие в раскопках, заявляет, что найденные предметы проливают свет на жизнь наших предков.

«Это потрясающее открытие, так как все предметы в очень хорошей сохранности, и это помогает нам лучше понять материальную культуру той эпохи», — говорит глава отдела раскопок управления Мааян Шемер.

«Нет никаких сомнений в том, что исследователи, которые будут тщательно изучать эти предметы, помогут нам лучше понять жизнь и обычаи людей в этот период», — добавляет она.

Археологи начали раскопки на этом месте в 2017 году, после того, как было объявлено, что этот участок выделяется под застройку.

Человек прямоходящий (Homo erectus) — самый древний ископаемый вид людей, умевших ходить на двух ногах. Они считаются непосредственными предками современного человека.

Они были крупнее и сильнее современных людей, но их мозг был менее развит.

Пласт с предметами доисторической стоянки был обнаружен на глубине в пять метров под нынешней поверхностью. Фото: Tel Aviv University

Крынiца: ВВС
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