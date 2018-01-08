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Крымінал, здарэнні

Генпрокуратура: в Гомельской области могли выращивать радиоактивную продукцию

Органы прокуратуры Гомельской области выявили нарушения при выполнении Госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС с 2011 года.
16:31 8 студзеня 2018
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Как сообщили в Генпрокуратуре, ряд профильных проектов, остался нереализованным, порой имело место неэффективное использование бюджетных средств.

Так, в Ветке и Ветковском районе выявлены такие объекты по строительству канализации, очистных сооружений и реконструкции станций обезжелезивания. В Чечерском районе не до конца отремонтирована ферма по выращиванию племенного поголовья свиней с цехом переработки с применением инновационных технологий.

Возбужден ряд уголовных дел в связи с нецелевым использованием средств при закупке оборудования для пищевых предприятий.

Кроме того, несвоевременно, а иногда и необоснованно выплачивались единовременные пособия работникам отдельных категорий, которых направляли на работу в загрязненные радиацией районы. В некоторых районах дикорастущую продукцию, которая могла быть загрязнена радионуклидами с превышениями допустимых уровней, проверяли крайне редко, что не исключало возможности употребления ее в пищу.

Также на территориях радиоактивного загрязнения производилась сельхозпродукция без проведения соответствующего контроля в Брагинском, Буда-Кошелевском и Гомельском районах.

Крынiца: "Телеграф"
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