Где Беларусь находится в рейтинге средних зарплат Европы

Ряд украинских СМИ опубликовали рейтинг средних зарплат Европы со ссылкой на инфографику ресурса texty.org.ua. Согласно опубликованным данным, Беларусь находится в рейтинге на 6-м месте с конца, пропустив вперед Украину (190 евро), Молдову (216 евро), Азербайджан (232 евро), Армению (251 евро) и Грузию (293 евро). По данным рейтинга, средняя зарплата в Беларуси составляет 320 евро.

Вместе с тем, по данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата белорусов в ноябре (последние данные по белорусской средней зарплате) составила 836,9 рубля или 349 евро. Если учесть данную поправку, то Беларусь в рейтинге переместилась бы на 8-е место с конца, которое сейчас занимает Албания (347 евро).

Однако даже с учетом таких корректировок, до лидеров рейтинга белорусам далеко, как до Луны.

На первом месте в списке идет Швейцария. В месяц швейцарские работники получают 4 421 евро. Далее идут Исландия (3 440 евро) и Норвегия (3 405 евро).