Дмитрий Крук: Прогноз-2018 будет выполнен, если сойдутся все звезды

Такое мнение высказал в интервью Thinktanks.by эксперт Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук.

Документы, определяющие основные прогнозные показатели работы экономики на текущий год, Александр Лукашенко подписал 31 декабря 2017 года. Рост ВВП запланирован на уровне 3.5%, инфляция по итогам года должна составить не более 6%, а объем золотовалютных резервов с учетом выплат по долгам должен быть не ниже 6 млрд. долларов.

Следует отметить, что в 2017 году Беларуси удалось достичь рекордно низкого уровня инфляции: в ноябре 2017 по сравнению с декабрем 2016 года индекс потребительских цен составил 4.4%. Официально итоги прошлого года пока не подведены, однако ожидается, что годовой показатель инфляции будет ниже 6%. Достижение низкого уровня инфляции в прошлом году – результат не только жесткой политики Нацбанка, но и низких темпов экономического роста. Поэтому в 2018 году независимые исследовательские центры ожидают увеличения темпов инфляции. Экспертные оценки роста ВВП также являются более скромными, нежели официальные показатели: в декабре директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик озвучил прогноз, согласно которому ВВП в 2018 году вырастет на 2.5%.

Плановый показатель ВВП – не столько прогноз, сколько руководство к действию

«У нас в стране официальный прогноз темпа роста ВВП часто играл роль не столько прогноза, сколько целевого ориентира, к которому нужно стремиться, задействовав все возможные ресурсы. От одного чиновника я слышал выражение, что это не прогноз, а руководство к действию. В 2012-2016 годах целевой показатель прироста ВВП ни разу не достигался. Это несколько изменило роль прогнозных показателей в жизни страны. Но после того как в экономике наметилось восстановление выпуска, на мой взгляд, власти вновь хотят придать прогнозным показателям целевой характер и мобилизующую функцию. Думаю, с такой точки зрения и следует рассматривать прогнозные показатели на 2018 год», — считает Дмитрий Крук.

Экономический рост в январе-ноябре 2017 года составил 2.2%, предполагаемый показатель по итогам прошлого года – 2.3%. Большинство экспертов сходятся в том, что увеличения ВВП в прошлом году удалось достичь благодаря благоприятной внешней конъюнктуре – хорошему спросу на калийные удобрения, а также возобновлению поставок российской нефти, которое позволило получать значительные средства от экспорта нефтепродуктов.

По мнению Дмитрия Крука, возможность достижения прогнозного показателя ВВП в текущем году также во многом зависит от внешних факторов. «Прогноз по увеличению ВВП на 3.5% выходит за рамки того, что может обеспечить экономика естественным образом. Такой рост возможен лишь в случае максимально благоприятной внешней конъюнктуры – например, если Россия будет поставлять желаемые объемы нефти, а Беларусь экспортировать нефтепродукты по хорошим ценам, если при этом удастся продавать на экспорт калийных удобрений как минимум не меньше, чем в прошлом году, и если одновременно будет очень благоприятная ситуация с экспортом белорусских товаров на российский рынок. Следует отметить, что в 2017 году разные белорусские товары вели себя на российском рынке по-разному, единой тенденции не было. Так что 3.5% — это наиболее оптимистичная оценка, которая реализуется в случае, если сойдутся все звезды», — сказал Дмитрий Крук.

От Нацбанка потребуется больше усилий по достижению ценовой стабильности

Что касается возможности достижения показателя по инфляции, то здесь прогноз неоднозначный. С одной стороны, на данный показатель экономические власти имеют больше инструментов влияния. С другой стороны, амбициозные планы по достижению экономического роста могут войти в противоречие с целевыми показателями по инфляции.

«Инструменты монетарной политики прямо воздействуют на инфляцию, поэтому у Нацбанка есть возможности влиять на этот показатель. В 2015-2017 годах низкая инфляция была приоритетом: после очередного валютного кризиса власти поняли, насколько важна ценовая стабильность для экономических агентов, и Нацбанк получил карт-бланш на использование инструментов монетарной политики. Если у Нацбанка останется карт-бланш на жесткую политику, целевой показатель по инфляции в 6% достижим, однако для его реализации придется столкнуться с определенными вызовами», — считает Дмитрий Крук.

Первый вызов – это традиционный для Беларуси конфликт с целями по достижению экономического роста. Этот конфликт может актуализироваться в связи с тем, что страна вышла из экономического спада: на фоне роста ВВП цены будут получать больший импульс к росту, и обеспечить низкую инфляцию станет сложнее. В случае, если будет происходить стимулирование роста ВВП, добиться сохранения низкой инфляции окажется еще сложнее. Второй вызов связан с административно регулируемыми ценами – например, тарифами на жилищно-коммунальные услуги и общественный транспорт, в меньшей мере – ценами на топливо. По словам эксперта, «экономические власти продекларировали, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги станут расти, и это непосредственно повлияет на динамику индекса цен. В итоге инфляцию будет сложнее удерживать в рамках прогноза, от Нацбанка потребуется больше усилий по достижению ценовой стабильности».

Девальвация будет зависеть от ситуации на внешних рынках

Что касается обменного курса, то по мнению Дмитрия Крука, темп обесценения белорусского рубля при отсутствии серьезных внешних шоков окажется сравним с инфляцией. «От состояния торговли и платежного баланса зависит, какой будет необходим обменный курс, чтобы привести в равновесие внешние потоки. Если положительной динамики в экспорте не появится, потребуется поддержка ценовой конкурентоспособности со стороны обменного курса. При благоприятной ситуации на внешних рынках девальвация эффективного номинального курса белорусского рубля окажется примерно на уровне инфляции, в пределах 6-10%. Но если будет негативная динамика по нефти или калийным удобрениям, темп девальвации выйдет за пределы этого коридора», — сказал Дмитрий Крук.