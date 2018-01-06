На США и Канаду обрушились рекордные снегопады и морозы

В некоторых районах США и Канады, как ожидается, температура может упасть до -29 градусов, сообщила Национальная метеорологическая служба.

В канадской провинции Новая Шотландия из-за сильного ветра без электричества остались десятки тысяч человек.

Огромные штормовые волны частично подтопили некоторые области побережья Новой Англии (американского региона, в который входят штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт).

Экстремальная погода стала причиной гибели 19 человек в США и двух человек в Канаде.

Смерти были зарегистрированы в Северной Каролине, Висконсине, Кентукки и Техасе. Большинство фатальных случаев стали следствием автомобильных аварий и сильного холода.

По прогнозам синоптиков, температура в ближайшие дни продолжит снижаться из-за холодного арктического воздуха, который направляется в сторону атлантического побережья США.

В пятницу были отменены 1200 авиарейсов, тогда как накануне этот показатель составил 4000.

На атлантическое побережье Канады и ее центральную часть обрушился сильный снежный шторм.

В провинциях Нью-Брансуик и Ньюфаундленд и Лабрадор объявлено как штормовое предупреждение, так и предупреждение о сильном снегопаде.

Энергетическая компания Nova Scotia Power сообщила, что в провинции Новая Шотландия из-за сильного ветра, скорость которого достигала 140 км/час, примерно 125 тыс. клиентов остались без электричества.

Энергетические компании на Восточном побережье США и Канады в случае возникновения проблем с отоплением советуют жителям покинуть свои дома и укрыться в другом месте.

Из-за шторма были закрыты сотни школ и предприятий в Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне, в Северной и Южной Каролине, Мэриленде и Вирджинии.

Жители Нью-Йорка в панике начали сметать с прилавков магазинов молоко, яйца, капусту еще до прихода шторма, сообщила газета New York Times.

Снег выпал и на юге США в штате Флорида, где из-за холода игуаны начали замерзать и падать с деревьев, теряя хватку.