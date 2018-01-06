К Евроиграм-2019 более 400 сотрудников милиции должны выучить английский

На курсы отправят сотрудников минской милиции, правоохранителей из Минской и Могилевской областей,а также Департамента охраны и военнослужащих внутренних войск, соощает пресс-служба МВД Беларуси.

В рамках курсов милиционеров хотят научить вести диалог с иностранцами по разным вопросам. Подготовка уже началась.

«Для качественной подготовки правоохранителей курсы по изучению иностранного языка проводятся на базе ведомственных учреждений высшего образования, — сообщил начальник отдела профессионального образования УПП ГУК МВД полковник милиции Дмитрий Мазаник. — Их основная задача — научить вести диалог с гражданами иностранных государств по различным вопросам, которые могут возникнуть в период их нахождения на территории нашей страны. Сейчас на курсах занимаются 100 человек (75 — в Академии и 25 — в Могилевском институте МВД). Поэтапно планируется подготовить более 400 сотрудников, которые будут непосредственно участвовать в обеспечении общественной безо­пасности в период проведения ІІ Европейских игр».