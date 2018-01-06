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Спорт

Глава клуба БАТЭ прокомментировал назначение Олега Дулуба главным тренером команды

Председатель правления футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский прокомментировал назначение Олега Дулуба главным тренером команды, сообщает БелаПАН.
13:33 6 студзеня 2018
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Олег Дулуб. Фото:dynamo.kiev.ua

Олег Дулуб 5 января сменил на этом посту Александра Ермаковича, возглавлявшего футбольный клуб из Борисова с октября 2013 года. Вместе с Ермаковичем покинули команду его ассистенты Александр Лисовский, Владимир Невинский и Андрей Дрозд.

Ассистентами Дулуба станут Дмитрий Молош, Василий Хомутовский и украинец Александр Грановский. Продолжит работу в новом тренерском штабе Алексей Бага.

«Олега Анатольевича мы пригласили, чтобы организовать сквозную работу — начиная от главного тренера первой команды и заканчивая всеми тренерами групп подготовки. Естественно, дубль в эту цепочку тоже включен. Мы проговорили это с Дулубом. У него есть наработки по программе развития клуба в целом. Но мы их адаптируем. И на первом этапе, буквально в январе, все согласуем. Чтобы мы знали, чем, с кем и на каких полях занимается любой воспитанник наших групп подготовки. Потому что огромные деньги мы закопали в детско-юношеском футболе. За последние четыре года на него потрачена сумма около 2,5 млн долларов. Это, подчеркиваю, не считая дубля. Но за это время воспитанников из юношеского футбола до главной команды добралось немного — Щербицкий, Яблонский и Чичкан. С такой статистикой футболистов дешевле покупать. Да и по резервной команде надо думать и принимать решения. А Дулуб — очень сильный методист, и приглашен в том числе для этой работы», — пояснил Капский в интервью пресс-службе клуба.

Олегу Дулубу — 52 года. Входил в тренерские штабы жодинского «Торпедо», «Минска», «Витебска», «Гомеля», гродненского «Немана», минского «Динамо». В мае 2015 года возглавил минские «Крумкачы» и вывел их в высшую лигу (работал до октября-2016). После расставания со столичным клубом работал главным тренером украинских «Карпат» из Львова (с октября-2016 по июнь-2017) и «Черноморца» из Одессы (с сентября по декабрь 2017 г.).

Крынiца: Naviny.by
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