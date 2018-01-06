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Навука

Apple признала потенциальную уязвимость перед новым вирусом

Компания Apple признала, что все ее устройства – как мобильные, так и стационарные – потенциально уязвимы для хакеров.
12:06 6 студзеня 2018
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Памер шрыфта

Вредоносные программы Meltdown и Spectre поражают работу компьютерных процессоров и облегчают хакерам доступ к базе данных. Эти две программы способны получить доступ к защищенной части памяти ядра и выявить место хранения конфиденциальной информации.

В компании Apple говорят, что пока не имеют сведений о взломах, но обновления для защиты уже выпущены.

Пользователи продукции Apple нередко утверждают, что их компьютеры и гаджеты менее уязвимы в вопросах безопасности, чем устройства на базе Android или Windows. Однако в данном случае уязвимость выявлена в микрочипах, производимых компаниями Intel и ARM, которые снабжают своей продукцией весь компьютерный рынок.

Google утверждает, что смартфоны на базе Android, составляющие более 80% мирового рынка, защищены от подобных атак, если у пользователей установлены все последние обновления.

Microsoft экстренно выпустила антивирусную программу для большей части своей продукции. Подтвержденных сведений об эффективности антивирусных новинок пока нет.

Крынiца: Радио Свобода
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