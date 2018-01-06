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Спорт

Александра Саснович уступила в финале теннисного турнира в Брисбене

Белорусская теннисистка Александра Саснович не смогла стать победительницей турнира категории "Премьер" в австралийском Брисбене, уступив украинке Элине Свитолиной.
14:23 6 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото с сайта newsbel.by

Первый в карьере финал такого уровня Александре явно не удался, а вот соперница сыграла очень мощно и заслуженно победила в двух сетах. В первой партии белоруска сумела взять гейм лишь после трех проигранных розыгрышей. Потом Саснович выиграла еще одну свою подачу, но это никак не повлияло на результат — Свитолина победила 6:2. И во втором сете украинская теннисистка была неудержима, уступив лишь в одном розыгрыше подачи соперницы — 6:1. Александра Саснович лишь однажды сумела подать «на вылет», при 10 эйсах у Свитолиной. Александра допустила 4 двойные ошибки и ни разу не выиграла чужую подачу, а Элина четырежды брала подачу соперницы и всего дважды допустила двойные ошибки.

Несмотря на сегодняшнее поражение, Александра Саснович турнир в Брисбене может записать себе в актив. Она начала соревнования с квалификации, поочередно обыграв россиянку Полину Монову (178), американку Джулию Босерап (135) и австралийку Изабель Уоллас (235). В основной сетке до сегодняшней неудачи в поединке с 6-й ракеткой планеты были побеждены теннисистки из топ-40: представительница Франции Кристина Младенович (11), эстонка Анетт Контавейт (34) и француженка Ализе Корне (38).

Благодаря выходу в финал Александра Саснович значительно поднимется в мировом рейтинге. Теперь она будет готовиться к старту первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» — открытому чемпионату Австралии, который пройдет в Мельбурне с 15 по 28 января.

Крынiца: БЕЛТА
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