Александра Саснович уступила в финале теннисного турнира в Брисбене

Первый в карьере финал такого уровня Александре явно не удался, а вот соперница сыграла очень мощно и заслуженно победила в двух сетах. В первой партии белоруска сумела взять гейм лишь после трех проигранных розыгрышей. Потом Саснович выиграла еще одну свою подачу, но это никак не повлияло на результат — Свитолина победила 6:2. И во втором сете украинская теннисистка была неудержима, уступив лишь в одном розыгрыше подачи соперницы — 6:1. Александра Саснович лишь однажды сумела подать «на вылет», при 10 эйсах у Свитолиной. Александра допустила 4 двойные ошибки и ни разу не выиграла чужую подачу, а Элина четырежды брала подачу соперницы и всего дважды допустила двойные ошибки.

Несмотря на сегодняшнее поражение, Александра Саснович турнир в Брисбене может записать себе в актив. Она начала соревнования с квалификации, поочередно обыграв россиянку Полину Монову (178), американку Джулию Босерап (135) и австралийку Изабель Уоллас (235). В основной сетке до сегодняшней неудачи в поединке с 6-й ракеткой планеты были побеждены теннисистки из топ-40: представительница Франции Кристина Младенович (11), эстонка Анетт Контавейт (34) и француженка Ализе Корне (38).

Благодаря выходу в финал Александра Саснович значительно поднимется в мировом рейтинге. Теперь она будет готовиться к старту первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» — открытому чемпионату Австралии, который пройдет в Мельбурне с 15 по 28 января.