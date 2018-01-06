Адриано Челентано — 80!

Его матери было уже 44 года, и она боялась, что младенец не выживет. Но все прошло благополучно: мальчик Адриано оказался крепышом. Малыш стал любимцем всей семьи.

В школе Адриано учился плохо. И когда ему исполнилось 12 лет, родители его оттуда забрали и отправили в ученики к часовых дел мастеру. Но профессию часовщика парень так до конца и не освоил. Как-то его пригласили поучаствовать в любительском спектакле — исполнить пародию на одного певца. Адриано сделал это с блеском. А потом он стал копировать звезд рок-н-ролла — Элвиса Пресли, Джерри Ли Льюиса.

В начале 50-х прошлого века Челентано стал сочинять песни и исполнять их, подыгрывая себе на гитаре. Созданные им композиции становятся хитами. Их автор побеждает на музыкальных фестивалях. Броского парня с гитарой также приглашают сниматься в кино. В 1963 году на съемках фильма «Какой-то странный тип» он знакомится с юной красавицей-актрисой Клаудией Мори. А год спустя они становятся мужем и женой.

Обычное амплуа Челентано в кино — внешне брутальный, «себе на уме» мачо, на самом деле оказывающийся добрым и нежным парнем с прекрасным чувством юмора. Искрящийся дар Челентано один критик сравнил с Неаполитанским заливом в лучах итальянского солнца.

Челентано сыграл во множестве фильмов. Чего стоит одна только криминальная комедия «Блеф». Ее действие разворачивается во Франции. Для того чтобы поквитаться с аферистом Филиппом, с которым у него старые счеты, глава мафии Белль Дюк организует его побег из тюрьмы. Но на свободу он вырывается не один, а вместе с неким Феликсом (Адриано Челентано). То, что творит эта парочка, сродни покерному блефу.

Партнершами Адриано по съемочной площадке были ослепительные красавицы. И он не всегда мог устоять перед соблазном. Особенно много шума было из-за любовной связи Адриано с несравненной Орнеллой Мути, с которой он блестяще сыграл в фильмах «Укрощение строптивого» (1980) и «Безумно влюбленный». Из-за романа с Челентано Мути даже развелась со своим мужем. Но Адриано остался с Клаудией.

Кадр из фильма «Укрощение строптивого»

В джунглях Африки ученые обнаруживают человека, долгие годы жившего среди обезьян и умеющего общаться с животными. Его нарекают Бинго-Бонго и отвозят в Италию, где за его изучение берется антрополог по имени Лаура. Для успеха дела она даже поселяет Бинго-Бонго у себя. Нетрудно догадаться, что в итоге все заканчивается свадьбой. Эта роль — одна из звездных в карьере Челентано.

Челентано сумел проявить себя также как режиссер и телеведущий. Так, осенью 2005 года на итальянском телеканале Rai Uno выходило его нашумевшее авторское музыкально-политическое шоу «RockPolitik». Все его выпуски стартовали под аккомпанемент электрогитары. Адриано обсуждал со своими гостями вопросы политики и выступал с критикой правительства Берлускони. Программа побила все рекорды по рейтингам.

Клаудия Мори стала первой и последней женой Адриано Челентано. В счастливом браке они состоят уже более полувека. У них трое детей — дочери Розита и Розалинда и сын Джакомо. Джакомо — тоже певец, а Розалинда — актриса. Есть также внук по имени Самуэле. Адриано обожает своих родных и говорит, что с такой семьей старость ему не страшна.

Он восхищает всем — проникновенным голосом, талантливой игрой, неподражаемой мимикой. Не говоря о могучем торсе, волевом взгляде и море харизмы. Итальянский актер, певец и музыкант Адриано Челентано и в 80 лет сводит с ума женщин, дает блистательные интервью, критикует бездарных политиков, миллионными тиражами продает свои альбомы и выступает с концертами, собирающими десятки тысяч зрителей.