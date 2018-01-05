Олег Волчек обратился к Валерию Малашко

Галина Логацкая – активная участница протестных акций, которые проходили в Минске в прошлом году. В 2016 она отсидела 10 суток за участие в акции предпринимателей. Причем, никаких протоколов на нее никто не составлял: Логацкую опознал по фото с акций сосед и заявил на нее в милицию.

В психиатрическую клинику пенсионерка попала, со слов ее знакомых, после того, как в ее квартиру судебные исполнители пришли описывать имущество за неоплаченные штрафы, сумма которых составляет более 3 тысяч рублей. Логацкая якобы стала угрожать суицидом, и работники суда вызвали медработников.

В РНПЦ Логацкая находится уже около двух недель. Руководитель правозащитной организации «Правовая помощь населению» (Киев, Украина) Олег Волчек заявляет: «Галина Логацкая очень отзывчивый, интеллигентный, неравнодушный человек, а с психикой у неё всё в порядке. Я лично знаком с нею продолжительное время». И поскольку неясно, была ли выдана прокурором санкция на помещение Логацкой в психиатрическое стационарное отделение, Олег Волчек и обратился к министру здравоохранения с просьбой разобраться в ситуации. .

В своем письме юрист пишет:

Уважаемый Валерий Анатольевич!

«Ужасно, спасите меня, заберите отсюда! Я вас прошу. Здесь как тюрьма. Даже хуже чем в тюрьме!», – успела по телефону рассказать «Белсату» Галина Ивановна Логацкая.

Именно так обозначала своё незаконное пребывание в стационарном психиатрическом отделении Республиканского научно-практического центра психического здоровья в Минске.

Согласно ст. 29 Закона Республики Беларусь «Об оказании психиатрической помощи» психиатрическое освидетельствование пациента проводится с его согласия .

Основаниями для принудительного психиатрического освидетельствования являются:

Когда лицо совершает действия, дающие основания предполагать наличие у него психического расстройства (заболевания), которое обусловливает его беспомощность либо возможность причинения существенного вреда своему здоровью вследствие ухудшения состояния психического здоровья, если такое лицо будет оставлено без психиатрической помощи.

В соответствии ст.34 данного Закона оказание психиатрической помощи в стационарных условиях осуществляется в случае, если состояние психического здоровья пациента или характер течения его психического расстройства (заболевания) требуют постоянного круглосуточного наблюдения врача-специалиста и интенсивного лечения .

Оказание психиатрической помощи в стационарных условиях осуществляется с письменного согласия пациента , в исключительных случаях по решению суда или с санкции прокурора.

Так. Согласно ст.36 Закона о психиатрической помощи основание для принудительной госпитализации и лечения пациента осуществляется, когда его поведение обуславливает:

его непосредственную опасность для себя и (или) иных лиц;

его беспомощность;

возможность причинения существенного вреда своему здоровью вследствие ухудшения состояния психического здоровья, если такое лицо будет оставлено без психиатрической помощи.

Уклонением от лечения лица, указанного в части второй настоящей статьи, являются:

отказ от госпитализации в психиатрический стационар;

несоблюдение врачебных предписаний, правил внутреннего распорядка, самовольное приостановление лечебных процедур в случае, когда психиатрическая помощь в психиатрическом стационаре оказывается с его согласия или согласия его законного представителя.

Галина Логацкая является активистом гражданского общества. Это очень отзывчивый, интеллигентный, неравнодушный человек, а с психикой у неё всё в порядке. Лично знаком продолжительное время. Следует отметить, что она руководит жилищным кооперативом. Ранее она не обращалась к врачам за психиатрической помощью и никогда не состояла на психоневрологическом учёте. Её принудительное освидетельствование уже вызвало отрицательное мнение общественности к тому, что её необоснованно поместили в закрытое стационарное помещение для оказания принудительной психиатрической помощи.

В этой связи есть сомнения не только у меня, но и у общественности, поскольку данный факт придан широкой общественной огласке, что у врачей не было достаточных и достоверных доказательств о наличии у Логацкой психического заболевания, вследствие которого она якобы представляет опасность для общества и нуждается в применении принудительных мер психиатрической помощи.

В случае не подтверждения сведений о наличии заболевания у пациента, врачебно-консультационная комиссия выносят заключение об отсутствии необходимости проведения принудительного психиатрического освидетельствования и признает необоснованным решение врача-специалиста, который дал заключение на принудительное лечение.

Госпитализация заведомо психически здорового лица либо незаконное удержание такого лица в психиатрическом стационаре влекут ответственность в соответствии с законодательными актами.

Из представленной в средствах массовой информации не ясно, а было ли санкция прокурора на помещение Логацкой на принудительное лечение в психиатрическое стационарное лечение?

Учитывая беспомощность Логацкой, к которой, возможно применяются психиатрические препараты и другие методы, прошу на основании Закона Республики Беларусь «Об оказании психиатрической помощи»,

П Р О Ш У:

Провести служебное расследование по факту помещения Г.И.Логацкой на принудительное обследование в стационарное психиатрическое отделение Республиканского научно-практического центра психического здоровья в Минске.