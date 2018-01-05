Начальник милиции, подчиненные которого лжесвидетельствовали в суде, стремится в депутаты

Депутаты будут избираться в 1.309 местных советов. Ожидается, что борьба развернется в областные и Минский городской совет депутатов. А вот на остальных уровнях может даже образоваться дефицит желающих баллотироваться. Подтверждение этому — ситуация, которая сегодня сложилась в Пинске.

Там в городской совет депутатов, состоящих из 30 народных избранников, пока стремятся только 19 человек. Именно столько зарегистрировано инициативных групп. Причем, по одному округу – Иркутско-Пинскому – три группы, а по трем – Октябрьскому и Ленинскому и Северному – две. Т.е. получается, что пока только в 14 из 30 округов есть претенденты на участие в выборах.

Наверняка, кандидатов еще будут выдвигать трудовые коллективы и партии. К слову, пока только коммунисты заявили о своем желании побороться за место в пинском горсовете. Причем инициативные группы зарегистрировали и представители КПБ и представители партии Сергея Калякина «Справедливый свет» (каждая по три человека). Среди других претендентов в кандидаты – директора разных заведений города: Дома культуры Олег Жук, двух детско-юношеских школ олимпийского резерва Андрей Непов и Михаил Кобринец, директор ОАО «Пинагрузсервис» ЮрийЛадутько, проректор по воспитательной работе Полесского университета Светлана Власова. Свою инициативную группу зарегистрировал и начальник Пинского городского отдела внутренних дел Валерий Сороченко. Это его подчиненные в прошлом году оказались в центре скандала, связанного с местным жителем Андреем Вабищевичем. Сначала, не проведя надлежащей проверки, они обвинили его в административном правонарушении: якобы Андрей Вабищевич принимал участие в несанкционированной акции протеста против налога на тунеядство, а потом лжесвидетельствовали в суде.

Вабищевич смог доказать, что в акции он участие не принимал, а сотрудники милиции в отношении его составили незаконный протокол, и потом добиться материальной компенсации. По решению суда ему должны выплатить в сумме 378 рублей из казны Республики Беларусь. Причем прокурор Пинской межрайонной прокуратуры Руслан Кравчук это решение суда Пинского района и Пинска оспорил – подал кассационный протест, но Брестский областной суд отказал в удовлетворении протеста.

Сотрудники милиции, которые проявили халатность в работе, по неофициальной информации, до сих пор служат в Пинском ГОВД. А Андрей Вабищевич, комментируя всю эту ситуацию, замечает: «Конечно, я был доволен решением суда. Хотя насколько это правильно, что Минфин должен платить из своего кармана за промахи в работе конкретных людей – сотрудников Пинского ГОВД — участкового милиционера Дмитрия Андрейчука, который составил протокол, милиционеров Побережного и Морозовского, которые лжесвидетельствовали, двух сотрудникоы ОБЭП Филюка и Тарасюка, которые лгали в суде, что якобы видели меня на площади среди протестующих. А также милиционера Крейдича, который отказывался в суде от того, что вел опрос, когда меня задержали около магазина и устанавливали мою личность, т.е. это подтверждало то, что я не могу быть среди протестующих. Мне неизвестно, понесли ли эти стражи правопорядка наказания за такие вопиющие промахи в своей работе. Но а то, что начальник Пинской милиции стремится в депутаты, я вообще оставляю без комментариев».