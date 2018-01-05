«Медовый» бизнесмен поселил в свою квартиру бомжа с собакой, которого сбил с ног милиционер

Спустя год бездомного с его любимой Татьяной и псом приютил у себя дома бизнесмен. Теперь пара ходит в театр, обустраивает быт и пытается наладить трезвую жизнь в квартире на Каменной Горке. Что из этого получается и почему предприниматель пошел на такой шаг — в материале TUT.BY.

В мае 2016 года в переходе на станции метро «Петровщина» милиционер сбил с ног бомжа. Как рассказывал сам бездомный, в переходе он уснул, а милиционер его разбудил и стал гнать. История получила резонанс.

— Меня вообще часто отовсюду гонят, но ударили первый раз. Но мне женщина тогда помогла, сказала милиционеру, что его на видео снимают, и увела меня. А куда я пошел? Да я и не помню. С весны на улице живу. Где сегодня ночевать буду, не знаю, — рассказывал бездомный Женя, с которым мы встречались в переходе на Каменной Горке.

Так бездомный выглядел в мае 2016 года

Именно в этом районе Евгения с подругой Таней и собакой заметил бизнесмен Юрий Редьков.

Бизнесмен, директор компании «Царь-мед». В 2015 году мужчина планировал выдвигать свою кандидатуру на выборах президента, а потом передумал и собрал неоднозначную конференцию, где рассказывал и о своем отношении к алкоголизму. Также Юрий Редьков — коуч по личностному росту

— Они лежали грязные в канаве, а я пошел на лай их собаки и сказал, мол, ну что, ребята, попробуем? И просто протянул им руку помощи, — рассказывает о встрече с бездомными Юрий.

«Нам пришлось начать с носков и с зубной пасты»

Пока мы едем к Жене и Тане, Юрий рассказывает о себе, своей философии и о целях своего эксперимента. Бездомным он решил помочь, потому что воспринимал это как тест на милосердие.

— Можно пригласить респектабельного человека, родственника, а ты вот попробуй такое милосердие. У меня появилась идея, почему бы не провести такую реабилитацию. Был даже спортивный интерес. Я просто хочу, чтобы это был социальный проект.

Для этого Юрий поселил бездомных в свою однокомнатную квартиру, которую до этого сдавал.

— Нам пришлось начать с носков, с зубной пасты, с одежды, со стирки, с зарядки, с бесед и разговоров.



Юрий говорит, для того чтобы они не останавливались, для них важно было поставить цель, придумать большую мечту.

— Я предложил им увидеть планету и пойти в кругосветное путешествие.

Неудачный ремонт и койко-место на кухне

Мы приходим в панельный дом на Каменной Горке. На 13-м этаже в тамбуре стоит диван и стеллажи, которые раньше были в квартире Юрия. В подъезде нас встречает Женя и приглашает в гости.

Жене — 44, Тане — 55. По словам Татьяны, она сидела за грабеж: «За то, что в дверь позвонила». Женя, по данным ГУВД, шесть раз попадал в тюрьму. У них есть родственники, которые могли бы их приютить. Но с условием, что бездомные вернутся домой поодиночке и без пса. Обоих это не устраивает.

Пара поселилась на кухне, а спальню Юрий на первое время оставил для себя. Живет с бомжами, когда остается в Минске. Говорит, что на кровати разрешает спать своим новым гостям, но они отказываются.



Первое, что Жене и Тане предложил Юрий, — облагородить свою территорию. Так как из кухни вынесли все, бездомные уже сами искали необходимую мебель, бытовую технику, а также покупали посуду.

Татьяна проводит нас на кухню и извиняется за то, что нет тапочек.



На кухне есть все необходимое для жизни. На столе — мед, конфеты, чай. Под столом — место для пса Зайчика. На холодильнике стоит маленькая украшенная искусственная елка. Женя и Таня купили ее сами. Но первое, что все же сразу бросается в глаза — огромные оранжевые цветы на обоях, которые поклеены вверх ногами.

— Ну расскажи, Женька, как вы тут делали ремонт, — говорит Юрий, а пара скромно ютится у окна.



— Так вот получилось. Пригласили своих больших специалистов! Они сказали, что все будет сделано прекрасно. Когда увидели, нам стало так стыдно, мы даже ушли, чтобы не показываться Юре. Мы тогда немного сорвались (ушли в запой. — Прим. TUT.BY).

Дневник трезвости и правила ночевки

После неудачного ремонта пара не только ушла в запой, но и физически ушла из дома. Когда они вернулись, хозяин установил новые правила проживания в квартире. Во-первых, дома теперь нельзя пить алкоголь. Во-вторых, если пришли пьяными, ночуют на 14-м этаже в подъезде.

Теперь Женя и Таня ведут дневник, в котором пишут планы, на что тратят деньги или как провели предыдущий день.



Из ярких последних событий Юрий вспоминает, как водил компанию в театр. Никто толком не запомнил, кто выступал и о чем было мероприятие. Как говорит Татьяна, от театра у нее было одно впечатление — скованность из-за внешнего вида.

— Они там все нарядные пришли. А я постоянно думала, что мы тут делаем.





Обычный же день Жени и Тани сейчас проходит так: просыпаются, принимают душ, едят и едут в переход, чтобы заработать на жизнь. Бездомным оставляют разные суммы — бывает по 10, бывает по 30 рублей.

Конкретного бюджета на день у них нет. Бездомные живут на то, что люди дают в переходе. Помогает им деньгами и Юрий.

Например, у Тани был долг на 77 рублей по алиментам. Как она рассказывает, ее за это раньше сажали на 15 суток. Хотели забрать и на Новый год. Юрий помог ей выплатить долг, поэтому женщине отдали паспорт и сказали, что больше она ничего не должна.

«Я пытался сам менять свою жизнь. Все остается на месте»

А еще Евгений пишет стихи, но читать их пока смущается.

— В последнее время я хочу быть полезным обществу. Постараться таким быть. Ну и путешествовать хочется, — рассказывает он о планах на новую жизнь.

Первым делом Женя и Таня хотят съездить в Европу.

— Хочу посмотреть, как люди живут. Хочу осознавать, как можно действительно жить, не так, как мы.

По словам Евгения, он уже пытался сам менять свою жизнь. Но это ни к чему не привело.

— Все остается на месте. Вообще, проблема в окружении — это самое главное. Те, кто тебя окружает, — ты тоже таким будешь.

При этом и Женя, и Таня говорят, что и сейчас общаются со своими знакомыми. Некоторые из приятелей уже просились под крышу к Жене и Тане. Но хозяин квартиры наотрез от этой идеи отказался.

— Нас приглашают выпить, но мы говорим: «Нет». Невозможно взять и отбросить все связи. Это же наши друзья. У нас, кроме них, нет никого.

Юрий обещает брать Женю и Таню на работу на свои фестивали меда, чтобы жизнь бездомных и дальше устраивалась.



Несколько раз мы пытаемся задать очень конкретный вопрос и узнать, сколько дней Женя и Таня за время этого месячного эксперимента не пили.

— Ну, по сравнению с тем, что было. Какой-то период времени, — смеется Женя.

— Неделю или две? Вроде больше не пьем, — добавляет Таня.

Мы выходим на улицу, Юрий включает на колонке на всю громкость «Мой плот» Лозы. Женя и Таня уходят под аккомпанемент выгулять собаку и купить большую елку, которую пообещал им Юрий.

— Нам не просто это интересно. Мы уверены, что все будет просто отлично и все получится. Юра нам все время говорит, что надо брать себя в руки, — прощается с нами Женя.



Новый год Женя и Таня отмечали вдвоем. Пообещали, что пить не будут. В праздник Юрий сделал им подарок — купил большую елку и оставил всю квартиру в их распоряжении, а сам уехал в Гомель.