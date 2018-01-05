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Грамадства

Лукашенко установил тарифы на услуги ЖКХ на 2018 год

Президент Беларуси подписал указ № 473 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2018 год».
16:42 5 студзеня 2018
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Фото: yandex.by

Как сообщает пресс-служба главы государства, предельно допустимые тарифы сформированы с учетом резервов снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг, выявленных межведомственной рабочей группой, созданной Комитетом государственного контроля

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В сообщении утверждается, пишет Naviny.by, что «в результате применения утвержденных тарифов» жилищно-коммунальные платежи для населения, в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг, повысятся в пределах 5 долларов.

Эти тарифы, как планируется, позволят в 2018 году обеспечить возмещение населением более 70% затрат на ЖКУ.

По большинству услуг планируется выйти на стопроцентное возмещение. Это такие услуги как техобслуживание жилых помещений, лифтов, водоснабжение, водоотведение, сбор, вывоз и обезвреживание отходов.

Нуждающимся буду выделяться безналичные жилищные субсидии. Право на такой вид государственной помощи имеют граждане и семьи при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% — в сельской местности.

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