Лукашенко установил тарифы на услуги ЖКХ на 2018 год

Как сообщает пресс-служба главы государства, предельно допустимые тарифы сформированы с учетом резервов снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг, выявленных межведомственной рабочей группой, созданной Комитетом государственного контроля

Коммунальные услуги будут дорожать. Что ждет белорусов в 2018-м?

В сообщении утверждается, пишет Naviny.by, что «в результате применения утвержденных тарифов» жилищно-коммунальные платежи для населения, в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг, повысятся в пределах 5 долларов.

Эти тарифы, как планируется, позволят в 2018 году обеспечить возмещение населением более 70% затрат на ЖКУ.

По большинству услуг планируется выйти на стопроцентное возмещение. Это такие услуги как техобслуживание жилых помещений, лифтов, водоснабжение, водоотведение, сбор, вывоз и обезвреживание отходов.

Нуждающимся буду выделяться безналичные жилищные субсидии. Право на такой вид государственной помощи имеют граждане и семьи при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% — в сельской местности.