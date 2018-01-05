Сергей Альфер: «Лидия Ермошина говорит глупости»

Так считает председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

Это стало одной из причин, по которым представителей оппозиционных партий не включили в составы избирательных комиссий.

– Все зависит от персоналий, которых выдвигали оппозиционные партии, – ответила Лидия Ермошина в одном из своих недавних интервью на вопрос о невключении в составы комиссий представителей оппозиции. – И дело не только в том, ниже или выше их квалификация по сравнению с другими. Я не думаю, что оппозиция выдвигает лиц деградированных. В основном это вполне пристойные люди, многие из которых имеют высшее образование и т.д. Но при формировании избирательных комиссий оценивается в первую очередь способность претендента работать в коллективе. Ведь избирательная комиссия – коллектив, где выпячивание своего политического мнения вредит общему делу. Думаю, именно это обстоятельство учитывалось при включении представителей оппозиционных структур в избирательные комиссии.

Как бы то ни было, образование комиссий шло открыто и гласно, и представители политических партий и общественных объединений, которые присутствовали на заседаниях исполкомов и президиумов местных Советов, получали объяснения по данному процессу. И если не включенные в состав избиркомов граждане или представители политических партий с чем-то были не согласны или считали, что процесс не был законным, то они имели право в трехдневный срок обратиться в судебные инстанции и обжаловать решения местных властей по поводу образования территориальных комиссий.

«Народная Воля» попросила прокомментировать слова председателя ЦИК одного из основателей ОГП, известного юриста, автора ряда книг и учебных пособий, эксперта в области права Сергея Альфера.

– Насколько я знаю, некоторые будут обжаловать решение о невключении в состав комиссий, срок обжалований еще не прошел, – говорит Сергей Альфер. – Правда, жалоб будет немного. Дело в том, что жалоба в данном случае носит сугубо пиаровский характер: ее потом можно опубликовать в прессе, сделать заявление о том, какая недемократичная власть и так далее. Потому что закон составлен таким образом, что местные органы власти, комплектующие избирательные комиссии, имеют монопольное право на выбор членов избирательных комиссий. А причина, по которым не включают представителей оппозиции в состав комиссий, совершенно понятна: комиссии примерно в одном и том же составе работают у нас не годами, а даже десятилетиями! Они дают результат, и включение любого чужеродного элемента в эту систему может привести к сбоям в работе. Для местных органов власти главное ведь провести выборы, а не играть в какую-то демократию. Поэтому они и проводят. Но это нельзя назвать выборами – это лишь процесс. И так будет до тех пор, пока либо не изменится обстановка в стране, либо сила оппозиции на станет такой, чтобы власть с ней считалась. А сейчас власти проводят избирательную кампанию по накатанной, так, как привыкли.

Что касается слов Лидии Ермошиной о том, что при формировании избирательных комиссий оценивается в первую очередь способность претендента работать в коллективе, то она говорит откровенные глупости. Избирательная комиссия – это не коллектив, который единодушно собирается за рюмочкой водочки. Выборы – это серьезная политическая кампания, в которой вполне вероятны и определенные противостояния интересов. И во всем мире представителей политических партий включают в состав комиссий как раз для того, чтобы работа комиссий была прозрачной, чтобы можно было с уверенностью сказать, что выборы, поведенные данной избирательной комиссией, прошли без нарушения избирательного законодательства. А это может быть только в одном случае – когда одни члены избирательной комиссии следят за работой других членов комиссии. И никаких междусобойчиков дружного и сплоченного коллектива, на мой взгляд, тут быть не может. Потому что избирательная комиссия – это работа.