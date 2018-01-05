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Эканоміка

Кредитный бум в Беларуси продолжается

В ноябре 2017 года темп увеличения задолженности по банковским кредитам предприятий в белорусских рублях немного снизился, однако произошел рост задолженности в иностранной валюте, а также вложений банков в ценные бумаги субъектов хозяйствования.
13:42 5 студзеня 2018
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Памер шрыфта

Задолженность по банковским кредитам экономике в белорусских рублях в ноябре увеличилась по сравнению с октябрем на 208,4 млн. BYN (1,2%) и достигла 18 368,2 млн. BYN, что оказалось минимальным приростом данного параметра с мая 2017 года. В то же время, задолженность по кредитам, номинированным в иностранной валюте, в ноябре увеличилась после сокращения на протяжении трех месяцев: на 88,7 млн. USD (0,9%) — до 9 874,2 млн. USD.

Задолженность по кредитам, выданным банками в белорусских рублях физическим лицам, увеличилась за месяц на 234,1 млн. BYN (2,8%) и достигла 8 765,1 млн. BYN. Таким образом, физические лица набрали в ноябре рублевых кредитов больше, чем вся экономика в целом. То есть, юридические лица сократили свою задолженность.

Это сделали, в основном, государственные коммерческие предприятия, задолженность по кредитам которых в белорусских рублях сократились за месяц на 79,4 млн. BYN (1,6%) — до 4 882,8 млн. BYN. Свой вклад в сокращение объема кредитов, выданных юридическим лицам, внесли небанковские финансовые организации, задолженность которых снизилась на 15,2 млн. USD (10,4%) и составила на 1 декабря 2017 года 131,1 млн. BYN. В то же время, задолженность по банковским кредитам в белорусских рублях частных предприятий выросла на 68,9 млн. BYN (1,5%) — до 4 739,2 млн. BYN.

В кредитовании в валюте наблюдалась противоположная тенденция: лидерами по приросту задолженности по кредитам в ноябре стали государственные предприятия, нарастившие свой долг на 65,4 млн. USD (1,2%) — до 5 419,6 млн. USD. Аналогичная задолженность частных предприятий увеличилась всего на 2,3 млн. USD (0,06%) и составила 3 796,2 млн. USD. Небанковские финансовые организации увеличили свою задолженность на 21,6 млн. USD (3,5%) — до 631,6 млн. USD.

Выросли в ноябре и вложения коммерческих банков в ценные бумаги субъектов хозяйствования РБ: на 162,4 млн. BYN (8,7%) — до 2 026,9 млн. BYN. Это параметр увеличился после того, как в течение трех месяцев сохранялся примерно на одном уровне.

В сегменте кредитования физических лиц по-прежнему в наибольшей степени увеличилась задолженность по потребительским кредитам в белорусских рублях: на 142,8 млн. BYN (5,3%) — до 2 858,4 млн. BYN.

Резко выросла и задолженность по кредитам на финансирование недвижимости в белорусских рублях: на 91,2 млн. BYN (1,6%) — до 5 816,7 млн. BYN. Белорусские банки в конце года спешили выполнить планы по выдаче кредитов населению в рамках программы адресной помощи нуждающимся в жилье.

Крынiца: Select.by
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