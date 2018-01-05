Испытано на себе: «Прихожу в поликлинику в полседьмого утра, а там уже толпа стоит за талонами»

Своим опытом он поделился с редакцией «Салідарнасцi».

— Начал я с того, что заранее узнал, каких специалистов мне предстоит посетить и сколько это будет стоить. Меня убедили, что больше 10 рублей я не заплачу. На деле все оказалось несколько иначе, — рассказал читатель.

Приключения начались буквально с порога поликлиники: в регистратуре не оказалось карточки посетителя. Павел прописан в Минском районе, выяснилось, что карточка осталась по месту прежней прописки. В регистратуре настаивали, что пациент должен самостоятельно привезти выписку из своей медицинской карты.

Кое-как эту проблему удалось решить без поездки по старым адресам. Но впереди ждали новые неожиданности:

— Когда я выяснял по телефону подробности прохождения комиссии, мне не сказали, что некоторые из специалистов в определенные дни работают на выезде. И вот ты уверен, что сегодня пройдешь большую часть кабинетов, но в последний момент узнаешь, что к наркологу тебе придется идти в центр на Петруся Бровки. И за это нужно заплатить дополнительные три рубля с лишним.

Кстати, об очередях. Они никуда не исчезли, хоть в поликлиниках и заработала выдача электронных талонов.

Никуда не делись и те, кто с уверенным выражением лица идет мимо очереди — «я только спросить». Как и медсестры, способные провести по знакомству в любой кабинет.

В кабинете у лора ждал очередной сюрприз — серная пробка в ухе. Без ее удаления обходной лист подписать нельзя. При этом в рамках профосмотра процедура только платная: стоит она больше 6 рублей. Что в сумме увеличило стоимость прохождения комиссии вдвое. Нет с собой нужной суммы — бери в регистратуре бесплатный талон. А талон можно взять только в день обращения рано утром. Денег у читателя не оказалось, поэтому прохождение медкомиссии растянулось еще на один день. Чтобы покончить с походами по поликлинике поскорее, он решил оплатить талон. — В последний день прохождения комиссии я пришел к половине седьмого утра, чтобы уже наверняка получить справку. Захожу в фойе — а там уже толпа собралась за талонами.

Там же Павел стал свидетелем неприятной сцены: в очереди в регистратуру посетителям, пришедшим за талонами к кардиологу, в последний момент сообщили о необходимости предварительного визита к своему участковому терапевту за направлением:

— На медсестру, которая об этом сказала, едва не набросились. А она только и могла ответить, что сама узнала об этом требовании 15 минут назад.

Что в этой истории порадовало: вопреки ожиданиям, осмотр у врачей не оказался формальным, как это уже случалось ранее, когда большинство врачей не глядя на пациента писали в справке «здоров».