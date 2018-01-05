Анлайн-дадатак да газеты "Народная Воля"

Архіў
газеты
19:58 5 студзеня 2018, пятніца
EUR 2.3885USD 1.985RUR(100) 3.469
Мiнск
weather
3

Анлайн-дадатак да газеты
"Народная Воля"

Архіў
газеты
Свецкая хроніка

Анна Шаркунова улетела на Канарские острова

16:02 5 студзеня 2018
56
Памер шрыфта

Певица решила провести январь вдалеке от родины. Анна отдыхает на одном из семи Канарских островов в Атлантическом океане.

Как известно, низких температур на Тенерифе почти не бывает, туристы посещают его круглый год. Даже зимой здесь достаточно тепло, при желании можно искупаться в океане. Температура в январе здесь очень комфортная – чуть выше 20 градусов.

Напомним, что в июне прошлого года Анна Шаркунова родила сына. И уже буквально через несколько месяцев после родов стала принимать участие в некоторых концертах. Правда, после каждого выступления артистка торопится домой.

«Лечу с работы со скоростью света», — делилась она со своими поклонниками. Мол, пара часов без сына – вроде и благодать, небольшой отдых, но… «Скучаю безумно», — признавалась Анна.

Кстати, вот какие прелестные снимки с Канарских островов Анна Шаркунова выкладывает в социальных сетях. «Мой прекрасный январь…» — говорит Анна.

Аўтар: Вера Вир 
Крынiца: Народная Воля
Тэмы:
Каб мець магчымасць прачытаць цікавыя і актуальныя артыкулы, купляйце PDF-версію газеты!
Хуткая аплата праз смс-сервіс
Купiць PDF-версiюДаведацца больш

Чытайце таксама
Свецкая хроніка
4 студзеня 2018
чытаць далей

Елена Воробей: «У артиста есть 600 секунд, чтобы рассмешить»
В декабре в общественно-культурном центре московские артисты показали антрепризный спектакль «Мужчина с доставкой на дом» по пьесе Валерия Мухарьямова «Спасибо, Марго!». Главную роль исполнила Елена В
Свецкая хроніка
28 снежня 2017
чытаць далей

Дарья Реут: «Южноафриканцы — очень приятные и открытые люди»
Не так давно в Йоханнесбурге проходил конкурс «Миссис мира-2017», в котором участвовала белоруска Дарья Реут – она стала второй вице-миссис. В социальных сетях она поделилась своими впечатлениями от
Свецкая хроніка
28 снежня 2017
чытаць далей

Дарья Шманай провела мини-отпуск в Европе
Сотрудница службы протокола Администрации президента, победительница конкурса «Королева Весна – 2013» Дарья Шманай несколько дней провела в путешествиях по рождественской Европе. В социальных сетях Да