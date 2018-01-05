Анна Шаркунова улетела на Канарские острова

Певица решила провести январь вдалеке от родины. Анна отдыхает на одном из семи Канарских островов в Атлантическом океане.

Как известно, низких температур на Тенерифе почти не бывает, туристы посещают его круглый год. Даже зимой здесь достаточно тепло, при желании можно искупаться в океане. Температура в январе здесь очень комфортная – чуть выше 20 градусов.

Напомним, что в июне прошлого года Анна Шаркунова родила сына. И уже буквально через несколько месяцев после родов стала принимать участие в некоторых концертах. Правда, после каждого выступления артистка торопится домой.

«Лечу с работы со скоростью света», — делилась она со своими поклонниками. Мол, пара часов без сына – вроде и благодать, небольшой отдых, но… «Скучаю безумно», — признавалась Анна.

Кстати, вот какие прелестные снимки с Канарских островов Анна Шаркунова выкладывает в социальных сетях. «Мой прекрасный январь…» — говорит Анна.