Вынесен приговор убийцам брестского таксиста

А после до смерти избили водителя. Просто так, ради машины, чтобы с ее помощью совершить еще одно разбойное нападение. Это случилось в апреле. Тело 35-летнего Виталия нашли в мелиоративном канале. Ни автомобиля поблизости, ни документов при нем не оказалось. Хоронили мужчину всем автопарком такси — колонна из автомобилей растянулась на километры. Трех его убийц задержали почти сразу, в декабре жестокие подельники предстали перед судом. Одному фигуранту 24, второму — 25, третьему — чуть за 30. Судим был только один, 24-летний Ян.

На месте Виталия мог оказаться любой водитель, дежуривший в ту ночь у кинотеатра «Беларусь». Не повезло только ему. В тот роковой вечер друзья из Лиды выпивали в одном из баров на Советской. Один из них прочно обосновался в нашей области — как после выяснилось, скрывался от каких-то темных дел, сотворенных на родине. Второй, Иван, прибыл в наш город недавно. Созрел ли страшный план тогда или это было случайное решение, не признается никто из них. По их версии, они просто попросили таксиста отвезти их в Чернавчицы…

Выйдя из квартиры друга в Чернавчицах, подельники сели в такси уже втроем и назвали адрес в другой деревне. На незаезженной проселочной дороге пассажиры попросили ненадолго остановить автомобиль. После этого двое стали избивать водителя, а третий -душить ремешком от мужской сумки. Дальше его, еще живого, затолкали в багажник. Когда машина отъехала, Виталий смог выбраться и убежать, но его догнали, посадили в салон, а после, возле деревни Дружба Брестского района, выволокли и начали избивать с новой силой. Всего мужчине нанесли 57 телесных повреждений, которые привели к смерти. Тело утопили в мелиоративном канале, документы позже сожгли.

Они прячут лица и не смотрят друг на друга, сидя в одной клетке. Свою вину целиком признал только один — житель деревни Чернавчицы по имени Андрей. Его версия происшедшего самая развернутая. Мол, планов убивать у него лично не было. Но приехали товарищи, предложили «завалить» таксиста, чтобы воспользоваться его автомобилем: дескать, с помощью авто можно будет заполучить деньги у богатого фермера в Гродненской области. Опять же — не вполне законным путем.

На суде Андрей рыдал, уверял, что не хотел убивать, но подельники ему пригрозили и даже отработали методы убийства на нем самом. Поэтому он вроде как делал все под принуждением, опасаясь за собственную жизнь. Но после наносил удары и без всякой задней мысли отправился на авто убитого таксиста «на дело». После задержания активно сотрудничал со следствием.

Новый год обвиняемые встретили в СИЗО в надеждах на милость правосудия. Последнее перед вынесением приговора заседание суда прошло 19 декабря. На нем потерпевшие — мама и брат Виталия — запросили для убийц высшую меру наказания, предусмотренную статьей 139 Уголовного кодекса Беларуси: смертную казнь. Прокурор запросила для ранее судимого Яна 25 лет колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имуществ, для его земляка 23 года усиленного режима с конфискацией, а для жителя Чернавчиц — 24 года усиленного режима.

Приговор по делу вынесен 4 января. Судья Брестского областного суда Андрей Василюк присудил каждому ровно столько, сколько запрашивал прокурор — 25, 23 и 24 года колонии с конфискацией имущества. Также убийцы должны выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим — маме и брату убитого по 50 тысяч рублей. В своей заключительной речи судья сказал:

— Один из обвиняемых во время одного из судебных заседаний сказал: «Хотел получить все и сразу». Вы получили много и сразу. Но если бы кто-то из вас сделал шаги в нужном направлении, кривая судьбы могла вывести вас в другом направлении. Также хочу обратиться к потерпевшим. Мы соболезнуем вам, но не можем в данном случае применить исключительную меру наказания. Мы тщательно изучили материалы дела и смогли очень точно установить ход событий. Проведенные экспертизы не дают нам оснований судить об исключительной опасности обвиняемых.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховном суде.

Можно сколько угодно говорить о том, что прежними людьми они из-за решетки не вернутся. Но правда в том, что точка невозврата наступила раньше — в тот момент, когда каждый из этой троицы нанес первый удар незнакомцу. Просто потому, что им так захотелось простых и легких денег. Цена человеческой жизни — 50 тысяч долларов. Столько планировали заработать обвиняемые, убив таксиста ради автомобиля.