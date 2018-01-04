«Вопиющий случай». Уволили воспитателя детсада в Светлогорске, из которого сбежали дети

— Вопиющий случай, произошедший с воспитанниками детского сада № 21 Светлогорска, является следствием грубейшего нарушения педагогическими работниками своих должностных обязанностей, формального отношения к безопасному пребыванию детей в учреждениях дошкольного образования, отсутствия контроля со стороны руководителя и воспитателя учреждения за обеспечением безопасности воспитанников, — заявил министр образования Игорь Карпенко.

Как сообщили в Министерстве образования, создана комиссия для проведения расследования, она проводит проверку по данному факту. Вопрос о соответствии занимаемой должности заведующего ГУО «Ясли-сад № 21 г. Светлогорска» будет рассмотрен после окончания расследования. Воспитатель уволена в соответствии с декретом № 5 от 15.12.2014 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций». Объявлен выговор начальнику отдела образования, спорта и туризма Светлогорского районного исполнительного комитета.

В облисполкомы, Мингорисполком и рай-/горисполкомы Минобразования направило письмо «Об усилении ответственности за создание безопасных условий жизнедеятельности воспитанников в учреждениях дошкольного образования».

— Обращено внимание на необходимость принятия безотлагательных мер по исключению случаев халатного отношения педагогических работников к своим должностным обязанностям, — сообщили в ведомстве.

Напомним, 3 января в Светлогорске трое малышей ушли из детского сада и уехали на дизеле в другой город. Хватились детей, когда за ними в сад пришли родители, а тех не оказалось на месте. Мальчикам 3−4 года. Детей в вагоне обнаружили железнодорожники.