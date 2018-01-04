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Эканоміка

Министр труда — про повышение пенсий, минимальный страховой стаж и «дыру» в ФСЗН

В Беларуси в 2018 году один раз пересчитают пенсии. Об этом сегодня сообщила министр труда Ирина Костевич. Глава ведомства также затронула вопрос минимального страхового стажа.
13:57 4 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото: БЕЛТА

Ирина Костевич рассказала, от чего будет зависеть размер повышения пенсий.

— Это будет зависеть от того, как будет развиваться экономика, какими темпами будем развиваться в 2018 году, от наполняемости и доходности ФСЗН. Задача — соотношение средней пенсии не менее 40% от средней заработной платы по стране.

Министр отметила, что в Беларуси сегодня проживают около 2,6 миллиона пенсионеров, из них 2,1 миллиона человек получают пенсии по возрасту.

Ирина Костевич также затронула вопрос минимального страхового стажа. По словам министра, пересматривать его не намерены, в том числе и для женщин, воспитывающих 4-х детей. Напомним, тем, у кого трое детей, этот отпуск включается в полном объеме, а для имеющих пятерых и более детей предусмотрены дополнительные льготы. Родителям же, воспитывающим четверых детей, в стаж работы засчитывается только 75% такого отпуска. «Мы предлагаем засчитывать им период отпусков в полном объеме — 12 лет», — предлагали ранее профсоюзы.

Напомним, в этом году минимальный страховой стаж повышен в Беларуси до 16 лет и 6 месяцев.

— Это непопулярная мера, которую мы принимали в последние годы. Но это необходимая мера, чтобы обеспечить необходимый уровень пенсионного обеспечения, — сказала министр труда.

По ее словам, до 2017 года было много обращений из-за «страховой ловушки».

— Люди не могли наработать 16-летний минимальный страховой стаж. В 2017 году отдельным категориям граждан — тем, у кого был очень большой кредитный период (долго учились, были долго в отпуске по уходу за ребенком, длительно ухаживали за инвалидами), увеличен общий трудовой стаж, — сказала Ирина Костевич.

Министр добавила, что те, кто ухаживает за инвалидами, но не выработал требуемый трудовой стаж, в течение 5 лет после достижения пенсионного возраста получают пособие по уходу за инвалидом. Эта возможность предусмотрена также для военнослужащих, которые не выработали необходимый трудовой стаж.

Ирина Костевич сообщила, что в 2017 году в ФСЗН выделили из госбюджета 700 млн рублей субвенций. «Эти деньги пошли на выплату страховых расходов», — отметила Ирина Костевич.

Крынiца: FINANCE.TUT.BY
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