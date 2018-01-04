МИД: диалог с ЕС стал более насыщенным

В МИД отметили, что завершается согласование Приоритетов партнерства Беларусь-ЕС, которые станут «дорожной картой» сотрудничества на 2018-2020 годы в четырех областях: укрепление системы государственного управления; экономическое развитие и рыночные возможности; транспортные коммуникации, энергетика, экология и климат; контакты между людьми. Для реализации проектов в этих сферах в ближайшие три года ЕС только по линии страновой программы техпомощи выделит Беларуси от 112 до 136 млн евро в виде грантов.

Кроме того, в результате подписания соглашений о финансировании программ трансграничного сотрудничества ЕС «Польша-Беларусь-Украина» и «Латвия-Литва-Беларусь» Беларусь получила на конкурсной основе доступ к грантам средствам ЕС в размере 282,7 млн евро до 2020 года.

Заключение рамочного соглашения с Европейским инвестиционным банком позволит значительно нарастить приток в Беларусь западных капиталовложений. В 2018 году банк приступит к финансированию согласованных проектов развития инфраструктуры, энергоэффективности и поддержки бизнеса в нашей стране.

Ожидается, что с 2018 года Беларусь наряду с другими странами-соседями ЕС сможет воспользоваться средствами нового Европейского фонда устойчивого развития, который должен стимулировать приток в экономику этих стран до 44 млрд евро инвестиций.

В 2017 году активизировались двусторонние отношения со странами Европы. Устойчивыми тенденциями стали: дальнейший рост уровня и частоты официальных визитов, усиление доверительного и конструктивного характера переговоров; расширение круга организаций-партнеров и тематического охвата взаимодействия, внедрение новых форматов сотрудничества; развитие межпарламентских контактов; улучшение содержательного наполнения контактов в различных сферах; рост интереса представителей деловых кругов к возможностям выхода на рынок Беларуси и инвестирования в белорусскую экономику.

Наблюдались позитивные тенденции в торговле с большинством стран Европы, включая заметный рост белорусского экспорта.

Продолжилась работа по совершенствованию договорно-правовой базы в различных отраслях. Подписан ряд межправительственных и межведомственных соглашений с Великобританией, Венгрией, Испанией, Италией, Латвией, Литвой, Сербией, Словакией, Словенией, Турцией.

Отношения с США характеризуются дальнейшим поступательным развитием, заявили в МИД. Стороны продолжили взаимодействие в сферах взаимного интереса: торгово-экономической, гуманитарной, борьбы с международной организованной преступностью, профессиональных обменов. Интенсифицировалось взаимодействие по линии экспертного сообщества.