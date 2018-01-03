Анлайн-дадатак да газеты "Народная Воля"

Архіў
газеты
07:48 4 студзеня 2018, чацвер
EUR 2.3814USD 1.979RUR(100) 3.4342
Мiнск
weather
5.8

Анлайн-дадатак да газеты
"Народная Воля"

Архіў
газеты
Крымінал, здарэнні

В Пружанском районе легковой автомобиль сбил зубра

Авария произошла 1 января 2018 года около пяти часов утра.
20:20 3 студзеня 2018
33
Памер шрыфта

По предварительной информации, 26-летний житель г.Жабинка, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», двигался по автодороге Р-85 «Слоним-Высокое». На 101 км дороги водитель совершил наезд на зубра, который внезапно выбежал на проезжую часть, сообщили в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

От полученных травм животное погибло на месте происшествия. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. Молодой человек практически не пострадал — он отделался легким ушибом.

По факту ДТП проводится проверка.

Крынiца: БелТА
Тэмы:,
Каб мець магчымасць прачытаць цікавыя і актуальныя артыкулы, купляйце PDF-версію газеты!
Хуткая аплата праз смс-сервіс
Купiць PDF-версiюДаведацца больш

Чытайце таксама
Крымінал, здарэнні
13:53
чытаць далей

Міліцыя: Папярэдне, у наездзе на жанчыну ў Салігорску вінаваты супрацоўнік ДАІ
29 снежня у Салігорску супрацоўнік ДАІ на машыне збіў пешахода — мясцовую жыхарку Вольгу Шарыдоду 1983 года нараджэння.
У свеце
10:32
чытаць далей

В Перу автобус упал в пропасть, погибли 36 человек
Как минимум 36 человек погибли в результате падения автобуса со стометровой высоты в пропасть в Перу.
Крымінал, здарэнні
1 студзеня 2018
чытаць далей

ДАІ абвергла інфармацыю пра тое, што ў ДТЗ з аўтобусам пад Кіевам пацярпелі дзеці з Мазыра
ДАІ абвергла інфармацыю пра тое, што ў ДТЗ з аўтобусам пад Кіевам пацярпелі дзеці з Мазыра.