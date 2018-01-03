В Пружанском районе легковой автомобиль сбил зубра

По предварительной информации, 26-летний житель г.Жабинка, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», двигался по автодороге Р-85 «Слоним-Высокое». На 101 км дороги водитель совершил наезд на зубра, который внезапно выбежал на проезжую часть, сообщили в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

От полученных травм животное погибло на месте происшествия. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. Молодой человек практически не пострадал — он отделался легким ушибом.

По факту ДТП проводится проверка.