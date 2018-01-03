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Палітыка

В этом году Латвия планирует начать строительство забора на границе с Беларусью

До конца 2020 года Латвия намерена укрепить и обустроить государственную границу с Россией и Беларусью, заявил министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис латвийскому телеканалу LNT.
18:41 3 студзеня 2018
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«В этом году, в соответствии с проектом, мы должны закончить возведение так называемого забора на границе с Россией общей длиной 93 километра, — цитирует ТАСС главу латвийского МВД. — В начале этого года должна завершиться разработка технического проекта и начаться обустройство границы с Беларусью. В моем видении, до 2020 года включительно мы должны закончить обустройство восточной границы как с Россией, так и с Беларусью«.

Длина забора на границе с Беларусью составит 120 км. Общая стоимость этого проекта оценивается в 9,6 млн евро.

Решение о возведении заграждений на участках границы с Беларусью и Россией Латвия приняла в 2015 году с целью ограничения потока нелегальных мигрантов. Общая длина забора на границе с Россией составит порядка 90 км. Высота такого забора с учетом колючей проволоки составит 2,7 м, на нем будут установлены камеры видеонаблюдения и датчики движения. Стоимость проекта — 17 млн евро.

Крынiца: БелаПАН
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