Суд в Киеве отказал в иске Саакашвили к Миграционной службе

Решение Окружного административного суда Киева можно обжаловать, адвокаты Саакашвили уже заявили о намерении это сделать.

Саакашвили требовал отменить решение миграционной службы об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем.

Бывшему президенту Грузии, лишенному гражданства этой страны, грозит экстрадиция в Грузию, где его обвиняют в ряде преступлений. Украинского гражданства Саакашвили также был лишен, это решение властей он не признает.

Ранее в среду апелляционный суд Киева перенес на 11 января рассмотрение жалобы прокуратуры на отказ назначить Саакашвили меру пресечения по обвинению в подстрекательстве и создании «преступной группы». Прокуратура Украины утверждает, что протесты во главе с Саакашвили являются частью российского заговора против Украины. Саакашвили все обвинения в свой адрес категорически отвергает.