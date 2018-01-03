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Суд в Киеве отказал в иске Саакашвили к Миграционной службе

Суд в Киеве отказал лидеру партии "Движение новых сил" Михаилу Саакашвили в иске к Государственной миграционной службе Украины о признании его беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.
21:40 3 студзеня 2018
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Памер шрыфта

Решение Окружного административного суда Киева можно обжаловать, адвокаты Саакашвили уже заявили о намерении это сделать.
Саакашвили требовал отменить решение миграционной службы об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем.

Бывшему президенту Грузии, лишенному гражданства этой страны, грозит экстрадиция в Грузию, где его обвиняют в ряде преступлений. Украинского гражданства Саакашвили также был лишен, это решение властей он не признает.

Ранее в среду апелляционный суд Киева перенес на 11 января рассмотрение жалобы прокуратуры на отказ назначить Саакашвили меру пресечения по обвинению в подстрекательстве и создании «преступной группы». Прокуратура Украины утверждает, что протесты во главе с Саакашвили являются частью российского заговора против Украины. Саакашвили все обвинения в свой адрес категорически отвергает.

 

Крынiца: Радио Свобода
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