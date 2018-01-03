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Грамадства

Первый белорусский электрокар уже поставлен на учет в ГАИ

Экспериментальный белорусский электромобиль, построенный на базе седана Geely, уже поставлен на учет в ГАИ, сообщил гендиректор по научной работе и инновационной деятельности Объединенного института машиностроения НАН Олег Еловой.
19:09 3 студзеня 2018
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Фото: sb.by

«Наш экспериментальный электромобиль поставлен на учет в ГАИ, и мы на нем иногда ездим по городу», — рассказал в интервью изданию «СБ» Олег Еловой.

Он отметил, что в планах ученых — взять для постройки второго электромобиля кроссовер белорусско-китайского совместного предприятия «БелДжи». Сейчас НАН совместно с Министерством промышленности готовит дорожную карту этого проекта. По словам Елового, белорусы готовы к 30% локализации производства частей электрокара.

Представитель НАН рассказал, что при заправке электромобиля используется заправочная станция «Витязь», произведенная в Витебске. Он подчеркнул, что в республике есть все для создания инфраструктуры под электромобили. А выход указа, стимулирующего спрос на подобные машины, уже готовится.

Первый белорусский электромобиль был представлен в конце августа на полигоне Национальной академии наук, его сразу же опробовал вице-премьер Владимир Семашко, отметив, что при тест-драйве не заметил разницы по сравнению с Audi A8. Позже представители НАН отмечали, что проводят испытания автомобиля — как по городским, так и загородным дорогам.

Крынiца: Ежедневник
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