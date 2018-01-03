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Эканоміка

Новые тарифы на коммуналку и отказ от перекрестного субсидирования. Совмин — про реформы в ЖКХ

В Беларуси намерены расширить перечень категорий граждан, которым по выявительному принципу выделяют безналичные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
16:49 3 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото с сайта Могилевский портал

Правительство также планирует ввести новые дифференцированные тарифы на ЖКУ и сделать их более прозрачными. Кроме того, в Беларуси намерены заняться тем, чтобы не допустить роста числа бедняков после оплаты коммуналки.

Об этом говорится в концепции совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года, которую утвердило правительство постановлением № 1037
от 29 декабря 2017 года.

Этот документ приняли по итогам республиканского семинара на тему «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», которое состоялось 20 октября прошлого года.

В правительстве обращают внимание на проблемные вопросы в ЖКХ, в том числе невысокую эффективность систем теплоснабжения, износ очистных сооружений водоснабжения и водоотведения, высокое энергопотребление эксплуатируемых жилых домов, эксплуатацию организациями ЖКХ непрофильных объектов и
выполнение ими несвойственных функций, нехватку квалифицированных управленческих кадров.

Чтобы решить эти проблемы, в Беларуси намерены заняться снижением затрат на предоставление населению ЖКУ, совершенствованием системы соцзащиты населения и тарифной политики в сфере оказания ЖКУ. Также планируется совершенствовать систему финансирования ЖКХ и привлекать в него инвестиции.

В правительстве напоминают, что белорусы получают господдержку на оплату ЖКУ через безналичные жилищные субсидии. «Основной задачей в сфере социальной защиты населения является совершенствование действующего механизма предоставления безналичных жилищных субсидий», — говорится в постановлении Совмина.

Так, правительство намерено расширить перечень категорий граждан, которым предоставляют безналичные жилищные субсидии по выявительному принципу, а также не допустить роста доли малообеспеченных домохозяйств (с доходами ниже бюджета прожиточного минимума) после оплаты ЖКУ.

Кроме того, концепцией совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года предусмотрено, что в Беларуси намерены:- обеспечить прозрачность формирования тарифов и стоимости ЖКУ;

— сохранить доступность ЖКУ для населения;
— решить вопрос гибкости ценообразования на ЖКУ в зависимости от их качества;
— поэтапно ликвидировать перекрестное и бюджетное субсидирование;
— стимулировать экономное и рациональное потребление услуг.

Для этого правительство планирует изменять тарифы на ЖКУ в увязке с ростом доходов населения, вводить новые дифференцированные тарифы на ЖКУ, а также оптимизировать тарифы на электроэнергию (в том числе используемую
для нужд отопления и горячего водоснабжения) и расширить количество потребителей, которые рассчитываются за электроэнергию по дифференцированным по времени суток тарифам.

Кроме того, в Беларуси намерены заняться поэтапным снижением тарифов на электроэнергию для потребителей реального сектора экономики, включая организации ЖКХ, в рамках ликвидации перекрестного субсидирования с учетом планируемого роста
реальных доходов населения. Концепцией совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года также предусмотрено развитие конкурентной среды при оказании услуг, не относящихся к сфере естественных монополий.

Крынiца: TUT.BY
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