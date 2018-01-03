Минкульт учтет замечания независимых кинематографистов в новой редакции указа президента

«Народная Воля» уже рассказывала о том, что киносообществу не понравился проект указа президента «О мерах по стимулированию развития кинематографии».

Напомним, что 15 ноября некоммерческая организация «Мастерская социального кино» направила коллективное обращение в Министерство культуры, Совет министров и Администрацию президента. В обращении кинематографисты предлагали пересмотреть некоторые пункты проекта, а также внести новые. В конце декабря Министерство культуры сообщило, что часть замечаний все-таки приняты к сведению, а часть реализовать невозможно. О том, какие именно пункты были учтены, а также о впечатлении независимых кинематографистов от нового проекта рассказал заместитель директора «Мастерской социального кино» Константин Воробей.

— Мы, скорее, не удовлетворены ответом, — рассказал Константин. — Да, это свидетельствует о том, что Министерство культуры все-таки рассмотрело наше коллективное предложение. Но, на мой взгляд, тут есть и отрицательные тенденции. Во-первых, в своем ответе Министерство культуры постоянно ссылается на Совет продюсеров. Проблема в том, что до сегодняшнего дня мы не понимаем, что это за совет. Да, после первого круглого стола, который организовала «Мастерская социального кино», меня пригласили на заседание этого совета вместе с министром Юрием Бондарем и замминистра Ириной Дригой. Но в природе не существует положения об этом Совете продюсеров, нигде не указан их состав, как их выбирают. Это один из самых загадочных советов при наших министерствах. Более того, никто не знает статус совета. То он при «Беларусьфильме», то становится полностью независимым… Потом в ответе, который мы получили, уже написано, что он при Министерстве культуры. Это удобный совет, которым можно прикрыться в нужный момент и, в зависимости от ситуации, менять его статус. В частных беседах я понял, что его представители сами не особо могут вносить какие-то предложения. Мы ведь предлагали создать независимый совет по вопросам кино при Министерстве культуры, позвать туда представителей независимого кино, «Беларусьфильма», официального союза кинематографистов. То есть собрать и государственные, и частные структуры вместе и обсуждать раз в квартал важные вопросы. Нам отказали, сославшись на то, что уже существует Совет продюсеров. Смешной момент в том, что в самом конце ответа от Минкульта написано, что в случае возникновения вопросов, мы можем вынести их на рассмотрение Совета продюсеров. Но никакой информации о том, кому именно посылать, нигде нет.

Во-вторых, Министерство культуры рассмотрело и приняло решения по предложениям, которые были не самыми принципиальными. Остальные предложения были отклонены «по финансовым причинам». Но смотрите, мы говорили о том, к примеру, что коммерческие проекты не надо финансировать на 100% из госбюджета, достаточно 50%. Мы наоборот предлагаем сэкономить государственные средства, а нам говорят, что отказывают в силу финансовых причин. И я не уверен, что другие пункты нашего коллективного предложения просчитывались с экономической точки зрения. Вот эти два момента беспокоят.

— Вы раньше уже говорили о том, что в изначальной версии проекта «предусмотрены стимулирующие меры для развития «Беларусьфильма», стимулирующих мер для развития кинематографа в стране там нет». В этом отношении что-нибудь изменилось?

— Проект таким и остался. Они только снизили «порог допуска» к участию в конкурсах с 5 до 3 лет. Но частная компания, которая выиграет конкурс, все равно обязана реализовывать проект на базе «Беларусьфильма». Некоторые правовые моменты были убраны, так как они противоречили трудовому кодексу, уточнили понятийный аппарат. Но в целом ничего не изменилось. У «Беларусьфильма» остался особый порядок распределения выручки, полученной от проката фильмов, финансируемых из бюджета. В общем, у этой компании одни условия, у независимых кинематографистов – другие. К примеру, в последнем тендере участвовала только одна компания. Это свидетельствует о том, что независимым кинематографистам неинтересно на таких условиях получать финансирование.

Также ничего не поменялось в отношении общего стимулирования кинематографии. Мы просили внести в проект пункт о финансировании белорусских компаний для участия в зарубежных мероприятиях. Украина, Россия стараются широко представить страну на международных кинорынках, чтобы привлекать финансирование из-за границы. Но этот пункт они не внесли.

— Что собираетесь предпринимать дальше?

— Министерство культуры приглашает нас на обсуждение доработанного указа на заседании консультативного совета по предпринимательству в сфере культуры. Дату мы пока не знаем, но из личного разговора стало понятно, что, возможно, встреча состоится в январе. Но вопрос еще в том, кого именно они пригласят на заседание. Наше коллективное предложение подписали 50 человек. Было бы правильно позвать представителей разных сфер. Если это будет в духе «восемь государственных чиновников против одного человека от независимого кинематографа», то такая встреча эффективной не будет.

На данный момент те, кто поставил свою подпись на коллективном предложении, занимаются созданием гильдии независимых кинопроизводителей, которая будет образована на базе конфедерации предпринимательства и в рамках ее существовать. Это поможет нам заниматься законодательным продвижением. Будем надеяться, что Министерство культуры обратит внимание на появление этой структуры.