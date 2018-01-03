Анлайн-дадатак да газеты "Народная Воля"

Архіў
газеты
07:44 4 студзеня 2018, чацвер
EUR 2.3814USD 1.979RUR(100) 3.4342
Мiнск
weather
5.8

Анлайн-дадатак да газеты
"Народная Воля"

Архіў
газеты
Будзьце здаровы!

Игровую зависимость признают психическим расстройством

Пристрастие к играм - в том числе и компьютерным - впервые будет официально признано Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) как психическое расстройство.
20:00 3 студзеня 2018
32
Памер шрыфта
Фото с сайта eurosport.ru

ВОЗ включит «игровое расстройство» в свое 11-е издание нормативного документа «Международная статистическая классификация болезней» (ICD).

Черновой вариант документа описывает это состояние как навязчивую и регулярно возникающую потребность в игре, настолько острую, что она «превосходит по важности прочие жизненные интересы».

Некоторые страны уже рассматривают игровое расстройство как серьезную проблему для здравоохранения, и во многих из них — в частности, в Британии — существуют частные клиники для такого рода пациентов.

Последнее издание справочника ВОЗ «Международная статистическая классификация болезней» датируется 1992 годом, а в начавшемся 2018 году должен быть опубликован его пересмотренный и дополненный вариант.

Этот документ является ведущим классификатором заболеваний и их симптомов, он используется врачами и научными работниками всего мира для определения болезни и постановки диагноза.

В новом издании будет указано, что для постановки подобного диагноза нездоровая игровая зависимость должна наблюдаться в течение по меньшей мере 12 месяцев, однако этот период может быть меньше, «если симптомы сильно выражены».

Крынiца: ВВС
Тэмы:,
Каб мець магчымасць прачытаць цікавыя і актуальныя артыкулы, купляйце PDF-версію газеты!
Хуткая аплата праз смс-сервіс
Купiць PDF-версiюДаведацца больш

Чытайце таксама
Будзьце здаровы!
29 снежня 2017
чытаць далей

Самые важные события в мире медицины в 2017 году
2017 год в медицине начался с обнаружения нового органа в теле человека, а закончился новостью о рождении ребенка из эмбриона, которому было 24 года.
Будзьце здаровы!
27 снежня 2017
чытаць далей

ТОП-10 натуральных антибиотиков
Природа создала немало растений, обладающих антибактериальным действием. Представляем ТОП-10 натуральных антибиотиков.
Будзьце здаровы!
27 снежня 2017
чытаць далей

«Мягкий Оливье» от шеф-повара «Президент-отеля»
Накануне Нового года перед каждой хозяйкой встает вопрос: чем удивить гостей? Какое блюдо приготовить к новогоднему столу? Ответы на эти вопросы точно знает один из известных шеф-поваров страны Ден