Игровую зависимость признают психическим расстройством

ВОЗ включит «игровое расстройство» в свое 11-е издание нормативного документа «Международная статистическая классификация болезней» (ICD).

Черновой вариант документа описывает это состояние как навязчивую и регулярно возникающую потребность в игре, настолько острую, что она «превосходит по важности прочие жизненные интересы».

Некоторые страны уже рассматривают игровое расстройство как серьезную проблему для здравоохранения, и во многих из них — в частности, в Британии — существуют частные клиники для такого рода пациентов.

Последнее издание справочника ВОЗ «Международная статистическая классификация болезней» датируется 1992 годом, а в начавшемся 2018 году должен быть опубликован его пересмотренный и дополненный вариант.

Этот документ является ведущим классификатором заболеваний и их симптомов, он используется врачами и научными работниками всего мира для определения болезни и постановки диагноза.

В новом издании будет указано, что для постановки подобного диагноза нездоровая игровая зависимость должна наблюдаться в течение по меньшей мере 12 месяцев, однако этот период может быть меньше, «если симптомы сильно выражены».