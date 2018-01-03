Еще один автомобильный мост в Гомельской области признан аварийным

Как показала экспертиза, из-за коррозии в одном из блоков моста пришла в негодность арматура.

Сейчас в целях безопасности большегрузы направляют через город: объездной путь занимает около восьми километров. Движение для легковых машин пока открыто.

Сергей Мозгов, начальник управления эксплуатации автомобильных дорог предприятия «Гомельавтодор»: «Были установлены соответствующие дорожные знаки на подходах к мосту, непосредственно у данного инженерного сооружения, а также информационные схемы, которые информируют водителей, у которых полная масса транспортного средства превышает пять тонн, двигаться в обход данного автодорожного моста. Вид ремонта и сроки данного ремонта будут определены Министерством транспорта Беларуси в ближайшее время».

Как уже сообщалось, один из таких мостов в Житковичском районе закрыли месяц назад – там не обошлось без последствий. Треснула плита перекрытия, и дорожное полотно по всей ширине просело почти на полметра. Рядом установили временную понтонную переправу.