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Грамадства

Еще один автомобильный мост в Гомельской области признан аварийным

На этот раз это мост через реку Сож. Он связывает объездную дорогу, которая ведёт в областной центр – это участок республиканской трассы M8 (Граница России – Витебск – Гомель – граница Украины).
21:15 3 студзеня 2018
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Как показала экспертиза, из-за коррозии в одном из блоков моста пришла в негодность арматура.

Сейчас в целях безопасности большегрузы направляют через город: объездной путь занимает около восьми километров. Движение для легковых машин пока открыто.

Сергей Мозгов, начальник управления эксплуатации автомобильных дорог предприятия «Гомельавтодор»: «Были установлены соответствующие дорожные знаки на подходах к мосту, непосредственно у данного инженерного сооружения, а также информационные схемы, которые информируют водителей, у которых полная масса транспортного средства превышает пять тонн, двигаться в обход данного автодорожного моста. Вид ремонта и сроки данного ремонта будут определены Министерством транспорта Беларуси в ближайшее время».

Как уже сообщалось, один из таких мостов в Житковичском районе закрыли месяц назад – там не обошлось без последствий. Треснула плита перекрытия, и дорожное полотно по всей ширине просело почти на полметра. Рядом установили временную понтонную переправу.

Крынiца: ОНТ
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