В Иране во время уличных протестов погибло более 20 человек

В ночь на 2 января во время массовых протестов в Иране погибли девять человек, в том числе страж исламской революции. Как сообщила иранская государственная телекомпания ИРИБ, член Корпуса стражей исламской революции был застрелен в ночь на вторник, 2 января, демонстрантами в Неджефабаде в центральной части страны.

Помимо стража исламской революции погиб один полицейский, один случайный прохожий и шесть демонстрантов. Таким образом общее число жертв превысило 20 человек. В соцсетях также курсирует информация об обстреле демонстрантов полицейскими в ряде городов, официальные источники эти данные отрицают.

Между тем, по официальным данным, за три последних дня в иранской столице были задержаны 450 человек. Только 1 января полиция задержала около 100 демонстрантов, сообщил заместитель губернатора Тегерана Али Асгар Назербахт. Кроме того, по его данным, 200 человек задержаны 30 декабря, еще 150 — 31 декабря.

ЕС призвал гарантировать гражданам право на протест

Накануне вечером верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призвала Тегеран гарантировать гражданам «право на мирные демонстрации и свободу выражения мнения». Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что иранские власти должны разрешить ведение серьезных «дебатов» о проблемах в Иране. Требования протестующих «легитимны и важны», указал он.

Обеспокоенность эскалацией ситуации в Иране выразил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel).

МИД РФ в свою очередь предупредил об опасности иностранного вмешательства во внутренние дела Ирана. Воздействие извне может далее дестабилизировать страну, заявила Москва.

Тегеран заявляет о внешнем вмешательстве и внутренних проблемах

Президент Ирана Хасан Роухани накануне заявил, что к антиправительственным демонстрациям в Иране привело вмешательство третьих стран, в первую очередь Саудовской Аравии. По мнению главы государства, «враги Исламской Республики разозлены… успехами и прогрессом иранской нации и дали зарок навлечь на Иран региональные проблемы».

Одновременно он признал существование «недостатков» в политической системе страны. Было бы ошибкой утверждать, что протесты являются лишь следствием иностранного заговора против Ирана, заявил он во время кризисного заседания меджлиса.

Протесты с 28 декабря

Массовые протесты в ряде иранских городов начались 28 декабря. Изначально они были направлены против экономической политики Тегерана и роста цен, затем участники акций начали выражать общее недовольство правительством страны. Жертвами протестов до 1 января включительно стали не менее двенадцати человек. В частности, в новогоднюю ночь шесть человек скончались от огнестрельных ранений в Туйсеркане на западе Ирана, еще двое демонстрантов погибли в небольшом административном центре Изе на юго-западе страны.

В Доруде на западе страны два человека погибли в салоне автомобиля, в который врезалась захваченная демонстрантами пожарная машина. 30 декабря в том же городе погибли еще два демонстранта, причем власти обвинили в произошедшем боевиков «Исламского государства» и отрицали причастность полиции.