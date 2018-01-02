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Эканоміка

Минимальные зарплаты в Литве и Беларуси выросли. Разница – в три раза

С 1 янвaря в Литве и Беларуси повышaется минимальная зарплата.
11:46 2 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото :pixabay.com

Как сообщает ru.DELFI.lt, минимальная месячная зарплата в Литве с 1 января увеличивается на 20 евро до 400 евро.

Министерство социального обеспечения и труда утверждает, что минимальную заработную плату в Литве получает около 264 тыс. работников. В новом Трудовом кодексе предусматривается, что ММЗ может выплачиваться только за неквалифицированную работу. Профсоюзы выразили желание установить минимальную зарплату в размере 500 евро к 2020 году.

В Беларуси с 1 января минимальная зарплата увеличена до 305 рублей — сейчас это 130 евро. Примечательно, что даже средняя зарплата в Беларуси за ноябрь не дотянула до минимальной литовской — 837 рублей (сегодня это 355 евро).

Крынiца: Салідарнасць
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