Депутаты предлагают ввести «пасведчанне суайчынніка» для выходцев из Беларуси

Об этом БЕЛТА сообщил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий.

Парламентарий пояснил, что «пасведчанне суайчынніка» не стоит сравнивать с картой поляка и другими подобного рода документами. «Идея заложена другая. Она в том, чтобы укрепить духовную связь выходцев из Беларуси с исторической Родиной», — сказал Валерий Воронецкий. Речь идет не только о диаспоре, но и о тех, чьи далекие предки жили на территории современной Беларуси.

Среди тех, кто имеет белорусские корни, немало известных личностей. Например, королева Бельгии Матильда походит из знаменитого шляхетского рода Сапегов. И таких людей много во всем мире. «Хочется их объединить вокруг Беларуси, чтобы у людей было понимание, что здесь их корни», — добавил депутат. Ожидается, что у обладателя «пасведчання суайчынніка» будут определенные преференции, например, возможность въехать в Беларусь без визы.

Депутаты уверены, что таким образом удастся аккумулировать на пользу страны экономический, культурный потенциал живущих за рубежом соотечественников. Парламентарии уже направили свои предложения в правительство, МИД, Минспорт, Минкульт, Мининфом и другим ведомствам.