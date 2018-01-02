Анлайн-дадатак да газеты "Народная Воля"

Архіў
газеты
19:45 2 студзеня 2018, аўторак
EUR 2.3553USD 1.9727RUR(100) 3.4279
Мiнск
weather
4

Анлайн-дадатак да газеты
"Народная Воля"

Архіў
газеты
Грамадства

Депутаты предлагают ввести «пасведчанне суайчынніка» для выходцев из Беларуси

Депутаты предлагают ввести «пасведчанне суайчынніка» для живущих за рубежом выходцев из Беларуси и их потомков.
13:07 2 студзеня 2018
37
Памер шрыфта
Фото: ТУТ.ВУ

Об этом БЕЛТА сообщил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий.

Парламентарий пояснил, что «пасведчанне суайчынніка» не стоит сравнивать с картой поляка и другими подобного рода документами. «Идея заложена другая. Она в том, чтобы укрепить духовную связь выходцев из Беларуси с исторической Родиной», — сказал Валерий Воронецкий. Речь идет не только о диаспоре, но и о тех, чьи далекие предки жили на территории современной Беларуси.

Среди тех, кто имеет белорусские корни, немало известных личностей. Например, королева Бельгии Матильда походит из знаменитого шляхетского рода Сапегов. И таких людей много во всем мире. «Хочется их объединить вокруг Беларуси, чтобы у людей было понимание, что здесь их корни», — добавил депутат. Ожидается, что у обладателя «пасведчання суайчынніка» будут определенные преференции, например, возможность въехать в Беларусь без визы.

Депутаты уверены, что таким образом удастся аккумулировать на пользу страны экономический, культурный потенциал живущих за рубежом соотечественников. Парламентарии уже направили свои предложения в правительство, МИД, Минспорт, Минкульт, Мининфом и другим ведомствам.

Крынiца: БЕЛТА
Тэмы:
Каб мець магчымасць прачытаць цікавыя і актуальныя артыкулы, купляйце PDF-версію газеты!
Хуткая аплата праз смс-сервіс
Купiць PDF-версiюДаведацца больш

Чытайце таксама
У свеце
10 лістапада 2017
чытаць далей

Верховный суд Испании заключил под стражу экс-спикера парламента Каталонии
За ее роль в объявлении независимости Каталонии суд постановил заключить под стражу бывшего спикера регионального парламента. Карме Форкадель может выйти на свободу под залог в 150 тысяч евро.
Палітыка
26 верасня 2017
чытаць далей

Можно ли позаимствовать доверие?
Христианские демократы Ангелы Меркель предсказуемо победили на выборах в бундестаг. Однако не преодолели 50-процентный барьер, и лидер партии не стал автоматически федеральным канцлером.
Грамадства
12 верасня 2017
чытаць далей

Депутат Ольга Мычко: «Немало моих коллег работают на общественных началах»
Депутат Палаты представителей, член постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Ольга Мычко возглавляет Белорусское общество Красного Креста.