Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Китае, где может сразиться с 1-й ракеткой мира

В матче 2-го круга Арина Соболенко разгромила представительницу Черногории Данку Ковинич (№ 123) — 6:1, 6:0.

Напомним, что в стартовом поединке турнира в Шэньчжэне Соболенко обыграла 79-ю ракетку мира Монику Никулеску из Румынии — 6:4, 6:4.

В четвертьфинале соперницей Арины Соболенко станет победительница матча между первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп и китаянкой Дуань Инъин (№ 91).

В парном разряде турнира в Шэньчжэне белорусско-голландский тандем Лидия Морозова / Лесли Керхов также вышел в четвертьфинал, взяв верх над дуэтом Екатерина Александрова (Россия) / Штефани Фёгеле (Швейцария) — 2:6, 7:5, 10:4.

Белорус Владимир Игнатик (№ 145 рейтинга ATP) на турнире в австралийском Плейфорде с призовым фондом 75 000 долларов вышел в 1/8 финала, обыграв представителя США Макензи Макдональда (№ 176) — 6:4, 6:4.