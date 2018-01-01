В Китае запрещена торговля слоновой костью

Этот шаг приветствуется как важное событие в усилиях по защите населения слонов в мире.

Сторонники дикой природы считают, что ежегодно браконьеры убивают 30 000 африканских слонов.

Государственные СМИ заявили, что в прошлом году уровень цен на сырую слоновую продукцию снизился на 65%.

Также произошло 80%-ное сокращение изъятий слоновой кости, поступающих в Китай, сообщило информагентство “Синьхуа”.

Запрет был объявлен в прошлом году и вступил в силу в воскресенье, в последний день 2017 года.

67 официальных фабрик и магазинов, занимающихся слоновой костью, уже были закрыты к марту 2017 года, сообщает «Синьхуа», а остальные 105 должны были закрыться к концу 2017 года.

Однако есть обеспокоенность, что новый закон не касается Гонконга. Это крупный торговый центр из слоновой кости, причем считается, что большинство клиентов приходят из материковой части Китая.

Гонконг находится в процессе разработки собственного полного запрета.

Китай уже запрещал продажу слоновой кости, приобретенной после 1975 года, в соответствии с “Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения”.

Но критики уже давно говорят, что разрешение на продажу других продуктов из слоновой кости открыто стимулирует спрос и позволяет процветать незаконной торговле.

Международная торговля слоновой костью была запрещена в 1990 году.