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Казахстан впервые стал председателем Совбеза ООН

В статусе председательствующей страны Казахстан намерен продвигать интересы Центральной Азии с целью укрепления региональной безопасности.
11:52 1 студзеня 2018
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Фото vestnikkavkaza.net

Глава делегации Республики Казахстан в Совете Безопасности ООН в понедельник, 1 января, впервые в истории стал председателем организации. Среди приоритетов Астаны в этом статусе — достижение мира без ядерного оружия, устранение угрозы глобальной войны, урегулирование локальных конфликтов и противодействие терроризму, сообщается на сайте казахского МИДа.

Астана также планирует продвигать интересы Центральной Азии с целью укрепления региональной безопасности, решать вопросы достижения мира в Африке, а также «адаптации Совбеза и всей системы ООН к угрозам и вызовам XXI века».

Кроме того, по инициативе Казахстана в Совбезе ООН впервые состоится официальная церемония установки флагов стран, избранных новыми непостоянными членами Совета до конца 2019 года: Кот-д’Ивуара, Кувейта, Нидерландов, Перу, Польши и Экваториальной Гвинеи.

Председатель Совбеза ООН — на месяц по ротации

Председателем Совета Безопасности ООН по ротации становится глава делегации одного из государств-члена этой организации. Срок председательства каждой страны — один месяц. Казахстан — один из восьми непостоянных членов Совбеза ООН, срок его членства истекает 31 декабря 2018 года.

Председательствовать в Совбезе Астана будет до 31 января 2018 года. В числе обязанностей председателя — общее руководство деятельностью Совета, обеспечение его бесперебойной работы при содействии Секретариата ООН, а также выступление с заявлениями от имени Совета.

В июне 2018 года пост председателя Совета Безопасности ООН займет глава делегации Российской Федерации.

Крынiца: DW.com
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