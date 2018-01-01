Чего ждать от 2018-го года

Бизнесу будет проще

Уже с 1 января 2018 года интернет-магазины смогут применять упрощенную систему налогообложения. Это важное изменение для бизнеса в сфере e-commerce — запрет на упрощенку для такого бизнеса действовал с 1 января 2016-го года.

В конце февраля заработает большинство положений декрета № 7, которым президент отменил все бюрократические препоны для мелкого и среднего бизнеса, оставив в прошлом печати, ассортиментные перечни, драконовскую субсидиарную ответственность. В течение года можно ожидать и оговоренной документом декриминализации некоторых экономических статей.

А в конце марта 2018 года вступит в силу декрет № 8, главный документ IT-страны, с которым Беларусь прогремела на весь мир как потенциальный крипто-хаб, страна смарт-контрактов и лояльного айтишникам налогообложения.

Ипэшникам дадут право выбора

Индивидуальные предприниматели по-прежнему ждут обещанные изменения по уплате взносов в ФСЗН. Напомним, ИП просят разрешить им платить страховые взносы пропорционально отработанному времени. Речь идет о том, чтобы предприниматель — плательщик единого налога, — в случае, если он не работает какой-либо период времени и не уплачивает за этот период единый налог, получал право уплачивать за этот период взносы в ФСЗН на добровольной основе.

В октябре министр труда Ирина Костевич заявила, что ведомство подготовило проект указа об освобождении ИП, которые приостанавливают деятельность, от обязательной уплаты взносов в ФСЗН.

Декрет по тунеядству забудут

Обновленный горемычный декрет по тунеядству так и не подписан. При этом вице-премьер Василий Жарко 21 декабря анонсировал, что обновленный документ заработает в полном объеме с 1 января 2019 года. У него будет не только новое название, но и новый подход — он должен стимулировать занятость. К тому же тунеядцы будут возмещать 100% затрат на некоторые услуги. Какие именно — до сих пор не известно.

Напомним, в ноябре глава Администрации президента Наталья Кочанова заявила: «Сейчас мы готовим и практически завтра внесем новую концепцию декрета № 3. Мы анализируем эту ситуацию, она действительно серьезная, — отметила она. — Те данные, которые нам предоставили облисполкомы, — это порядка 500 тыс. неработающих человек».

Всего за время введения декрета № 3 налоговики направили около 470 тысяч извещений на уплату налога на тунеядство. Налог начисляли работающим с маленькой зарплатой, оставшимся без работы после университета студентам, солдатам-срочникам и прочим неожиданным категориям. Президент пообещал, что документ доработают, но отменять не будут. Мы же надеемся, что власть все-таки окончательно откажется от подобной борьбы с безработными.

Покупать за границей можно будет больше

В Беларуси хотят откорректировать лимиты на заграничные посылки. Предполагается, что их увеличат до 200 евро в месяц. Напомним, сейчас белорусы могут беспошлинно получать посылки из-за границы на 22 евро и 10 килограммов в месяц.

Кроме того, в Беларуси могут появиться магазины беспошлинной торговли на въезде в страну.

Система поступления в гимназии станет понятнее

В прошлом году родителям гимназистов и тех, кто только собирается туда поступать, пришлось поволноваться. Министерство образования заявило, что экзамены в гимназии будут отменять, а углубленно изучать предметы станут только после 9 класса, то есть по сути, в гимназиях будут учиться лишь два последних года. При этом определять, кто попадет в такие классы, будут по результатам национального экзамена после 9 класса. Реформу должны были обсудить в парламенте, однако слушания перенесли на весну. Так что пока не ясно, сохранятся ли экзамены, какая система оценки их заменит и как будут учиться нынешние гимназисты.

Шенген подешевеет, а иностранцы смогут оставаться в Беларуси без виз дольше

Беларусь открылась миру в начале прошлого года. Безвиз существует для туристов 80 стран, однако действует он только при прилете в аэропорт и только на пять дней. Весь год на разных уровнях говорили, что количество дней по безвизу будет увеличено — минимум до 10 дней. Окончательное решение по всей стране так и не принято, но с 1 января иностранцы могут приезжать в некоторые районы Брестской и Гродненской областей без виз на 10 дней.

И конечно, же мы очень ждем скидки на шенгенские визы для белорусов. МВД анонсировало, что визы могут подешеветь уже в 2018 году. Переговоры идут, документы готовятся, однако пока по-прежнему белорусам надо платить за шенген 60 евро. При этом россияне платят 35 евро, а украинцы вообще могут ездить в ЕС без виз.

Белорусы завоюют 4−5 медалей на зимней Олимпиаде

Главное спортивное событие года стартует 9 февраля. Именно в этот день в Пхенчхане будет зажжен огонь XXXIII Зимних Олимпийских игр. Ожидается, что Беларусь будет представлена в шести видах спорта, но наши основные надежды традиционно будут связаны с биатлоном и фристайлом.

До Сочи-2014 Беларусь никогда не завоевывала на Зимних играх более трех наград, но четыре года назад случился настоящий прорыв: Дарья Домрачева выиграла три гонки, фристайлисты Антон Кушнир и Алла Цупер стали лучшими в лыжной акробатике, а биатлонистка Надежда Скардино пополнила копилку сборной бронзой. После допингового скандала с участием российской команды еще одну, бронзовую, медаль получил лыжник Сергей Долидович.

Все белорусские медалисты Сочи отправляются и в Пхенчхан. За прошедшие с прошлых Игр 4 года Дарья Домрачева и Алла Цупер успели сходить в декретный отпуск, Антон Кушнир сделал перерыв в карьере и вновь вернулся на ведущие позиции, а Сергею Долидовичу ради поездки в Южную Корею пришлось организовывать краундфандинг.

Да, возможно, лидеры белорусской команды сейчас не в той форме, которая позволила им собрать рекордный медальный урожай в Сочи, но рассчитывать на подиумы в Пхенчхане у нас все равно есть все основания. Ожидается, что по итогам Игр белорусские спортсмены смогут завоевать 4−5 медалей.

Болельщики смогут попасть на Мундиаль

Чемпионат мира по футболу никогда не был для белорусов так близок. Речь, конечно же, не о нашей сборной, а о болельщиках, которым теперь не нужно лететь в ЮАР или Бразилию, а достаточно посетить соседнюю Россию, 11 городов которой примут Мундиаль с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Впрочем, попасть на чемпионат не так и просто. С момента жеребьевки группового этапа, которая прошла менее месяца назад, зафиксировано уже более 2 миллионов заявок на покупку билетов. На многие поединки число заявок превосходит количество доступных мест, а это значит, что желающих попасть на матчи ждет жеребьевка.

Так что у белорусских болельщиков остается два варианта: либо рассчитывать на удачу при распределении билетов на интересные матчи, либо прочувствовать футбольный праздник с помощью менее рейтинговых поединков. Говорят, не очень большим спросом пользуется встреча между Тунисом и Панамой в Саранске.

Победим на Евровидении. Хотя бы детском

«Евровидение» в Беларуси — больше чем «Евровидение». Это настоящий бой, а победа — дело всей жизни. Но если во «взрослом» «Евровидении» мы часто играем роль статистов, то в «детском» находимся среди лидеров. За 13 лет юные исполнители из нашей страны дважды занимали первое место (Ксения Ситник в 2005-м и Алексей Жигалкович в 2007-м), один раз — второе и еще два раза — третье. Несколько раз Беларусь была в шаге от вершины (например, в прошлом, 2017-м Хелена Меераи заняла пятое место). Впрочем, в этом году у нас есть надежный талисман против судейского «произвола»: родные стены. Финал следующего «Детского Евровидения» пройдет в ноябре 2018 года на «Минск-Арене». А значит, можно надеяться, что представитель Беларуси принесет стране призовое место или победу.

Хорошего года нам всем!

