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Палітыка

Болгария приняла председательство в Евросоюзе

С 1 января председательство в Евросоюзе на полгода перешло от Эстонии к Болгарии.
11:45 1 студзеня 2018
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Иллюстрация topnovini.bg

Болгария впервые будет исполнять функции председателя ЕС с момента присоединения к нему в 2007 году. «Мы готовы к этому, мы понимаем, что это будет нелегко. Но мы знаем, чего хотим достичь, и можем это сделать. Наша цель — реагировать на реальные потребности европейских граждан и обратить вызовы в возможности», — говорится на сайте болгарского председательства.

По мнению Болгарии, Европе необходимо больше безопасности, солидарности и стабильности. «Мы будем работать на безопасность Европы, потому что кризис миграции и террористические акты за последние годы показали, насколько мы уязвимы; на стабильность Европы, потому что граждане хотят знать, что Европейский союз заботится о своем процветании и благополучии; на солидарность Европы, поскольку все государства-члены сталкиваются с основными проблемами, и их можно преодолеть только совместными действиями, а не на национальном или местном уровне», — отмечается на сайте болгарского председательства.

Ключом к достижению поставленных целей Болгария считает единство ЕС, поэтому болгарское председательство будет проходить под лозунгом «Вместе мы сильнее».

«Завтра Европа будет тем, что мы сделаем сегодня. Настало время построить более сильный, безопасный и сплоченный Евросоюз. Граждане Болгарии и ЕС ожидают от нас, что будут найдены конкретные решения для конкретных проблем», — говорится на сайте болгарского председательства.

Аўтар: Татьяна Коровенкова 
Крынiца: БелаПАН
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