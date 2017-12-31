Звезды говорят. Беларусь вступает в новый период перемен

Если сравнить энергетику влияния планет 2018 года с музыкой, то это будет «Валькирия» Вагнера, говорит астролог Владимир Васюк. По просьбе Naviny.by астролог рассказал, что звезды сулят нашей стране в будущем году.

Владимир Васюк — профессиональный астролог с 18-летним стажем. Имеет два высших образования: биологическое и экономическое. В 1997 году окончил Центральную астрологическую академию в Москве, в 2001 году — Australian Academy of Astrology & Cosmobiology (AAAC). Сфера интересов — мировая и бизнес-астрология.

Время оппозиции

В 2018 году Сатурн начнет прохождение по знаку своей силы — Козерогу. Если Юпитер характеризует поведение власти, то Сатурн — ее оппонентов. Следовательно, выступления оппозиции должны стать более системными и организованными.

Беларусь управляется знаком Козерога. Эпохи прохождения Сатурна по этому знаку всегда были знаменательными и судьбоносными в части политических, экономических и культурных перемен в нашей стране и в нашем регионе. В последний раз такое происходило в 1988-1991 годах, так же будет и в 2018-2020 годах.

Это означает, что ближайшие три года будут очень значимыми для Беларуси, а в 2018 году политическое противостояние может оказаться более жестким и бескомпромиссным, чем в предыдущие пять-шесть лет вместе взятых. Это связано с тем, что девиз Юпитера, проходящего через Скорпиона, — «побеждает сильнейший».

Для России — кризис, для Украины — возрождение

Нужно отметить, что Сатурн был в знаке Козерога в 1929-1932 годах, когда случилась Великая американская депрессия, а также в 1959-1961 годах, когда размещение ядерных вооружений на Кубе привело к так называемому Карибскому кризису 1962 года.

Поэтому на мировой экономической и политической аренах вероятность спада будет очень высока. Не обойдет этот спад и Россию, для которой накопленный за последние годы кризисный потенциал в экономике наберет критическую массу.

Учитывая, что Россия является правопреемницей СССР, стоит вспомнить другие прохождения Сатурна по знаку Козерога. Так, на этот период пришлась денежная реформа 1961 года, а также центробежные события в 1988-1991 годах, приведшие к развалу СССР.

На контрасте с Россией у нашей южной соседки Украины дела пойдут лучше. Это будет связано с вступлением планеты Уран в знак Тельца. Это ознаменует период реальных реформ и экономических преобразований, которые в период с 2018 по 2022 годы приведут к серьезным политическим и экономическим дивидендам и позитивным последствиям для Украины.

Эффект противоречий

Что касается отношений Беларуси с другими странами, есть вероятность значительного ухудшения отношений с Литвой и Россией в противовес сближению интересов с Украиной и некоторыми странами ЕС, в частности, с Польшей.

В целом же внешнеполитический вектор нашей страны не претерпит существенных изменений. Как и прежде, Беларусь будет использовать противоречия, существующие между соседями.

Надо иметь в виду, что в годы, аналогичные в астрологическом плане 2018-му, возрастает напряженность на границах государств, имеющих далеко не мирную политику по отношению друг к другу. Приграничные конфликты, которые до этого тлели, вспыхнут с новой силой.

Во многих крупных по территории и политическому весу странах активизируются сепаратистские настроения. В первую очередь, это касается России, Испании, Канады и, как ни странно, Бразилии и Китая.

Арена для жестких лидеров

В этом году планета Юпитер, обозначающая успех и процветание, будет связана со знаком Скорпиона. А это далеко не ласковое и нежное ее положение.

Юпитер в Скорпионе выдвинет на арену лидеров соответствующего склада, которые склонны к жестким и бескомпромиссным действиям и предпочитают опираться не столько на избирателей, сколько на силовые структуры. В этот период будет актуальна поговорка «кто сильнее, тот и прав».

Агрессивное и бескомпромиссное поведение одних социальных групп по отношению к другим может приводить к обострению отношений между ними и даже попыткам выяснять отношения вооруженным путем.

Ядерный шантаж и террористическая угроза

В годы прохождения Юпитера по знаку Скорпиона возрастает интерес не столько к ядерной энергетике, сколько к далеко не мирному атому. Ядерное оружие снова станет элементом давления и камнем преткновения в политике стран, которые его имеют.

Также Скорпион связан с терактами. Следовательно, кроме ядерного шантажа и угрозы возрастет террористический шантаж как элемент давления на политику стран и отдельных политических групп.

Юпитер, связанный с этим знаком, требует действий. Причем настолько интенсивных, что их можно сравнить с добыванием огня трением. То есть в этом году успех возможен при условии постоянных системных направленных на его достижение действий, которые «плавят» эмоции и чувства.

Энергетика влияния Юпитера в этом знаке требует сделать все возможное для достижения успеха и добиться его либо вообще не подходить к решению этой задачи.

Административная экономика вновь рулит

В годы, подобные 2018-му, ужесточается налоговое законодательство. Экономические рычаги, способствующие его сбалансированному применению, оказываются менее эффективными, чем административные и силовые. Тем не менее, этот год будет связан с удешевлением кредитных денег, которые станут более доступны заемщикам.

Однако, в отличие от прошлых лет и несмотря на доступность кредитов для населения, предприятий и фирм, объемы кредитования будут значительно меньшими, чем за истекшие три года. Взять кредит будет легко, а отдать гораздо труднее, чем в прошлые годы.

Поэтому может наблюдаться существенный спад в таких отраслях, как строительство, недвижимость, тяжелое машиностроение.

Состояние покоя не ведет к прогрессу

Предстоящий год может показаться излишне жестким. Однако суть энергетики предстоящего периода в том, чтобы дать понять каждому из нас, что не высшие силы или некто, облеченный властью и полномочиями делает нашу жизнь более неспокойной, а мы сами — через свое бездействие, компромиссы с совестью, слабостями и ожиданием лучших возможностей тогда, когда необходимо действовать самостоятельно.

Если сделаете выбор в пользу спокойствия, размеренности и тишины, то жизнь предоставит вам такую возможность. Но надо помнить, что успех и достижения всегда предполагают действия. Нельзя одновременно находиться в обездвиженном состоянии и желать перемен к лучшему.

Год будет требовать активной жизненной позиции. Именно сейчас очень многое будет зависеть от самого человека.