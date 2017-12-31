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Польша построит барьер на границе с Украиной и Беларусью

Новый закон против африканской чумы свиней в Польше предусматривает строительство барьера на границе с Украиной и Беларусью длиной 1000 км и шириной 15 м.
14:12 31 снежня 2017
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Памер шрыфта
Фото: Reuters

Президент Польши Анджей Дуда подписал специальный указ для борьбы с африканской чумой свиней (АЧС), который вступит в силу 5 января. Этим законом предполагается строительство барьера вдоль восточной границы Польши, который должен предотвратить миграцию диких животных, в частности кабанов из Украины и Беларуси. Общая длина ограждений составит 1 тысячу километров, ширина — 15 метров.

Законом также предусматривается усиленный отстрел диких кабанов. Так, охотники получают право на оплачиваемый отпуск до шести дней в году для охоты на этих животных. Кроме того, закон дает властям возможности налагать новые запреты и ограничения и вводит административные санкции за их несоблюдение.

С февраля 2014 года по 11 декабря 2017 года ветеринарная служба Польши зафиксировала порядка 750 очагов АЧС, среди которых более ста — среди домашних свиней и более 600 — среди диких кабанов. Наиболее активно вирус распространялся в 2017 году, сообщило Международное эпизоотическое бюро.

Вакцины для борьбы с вирусом АЧС не существует.

Крынiца: DW
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